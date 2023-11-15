Максимальное потребление мощности в Единой энергосистеме в ОЗП 2023/2024 г. ожидается на уровне 165 ГВт, что на 1,5 ГВт выше исторического максимума, достигнутого в ЕЭС России в начале января 2023 года, сообщил Федор Опадчий сегодня на Всероссийском совещании «Об итогах подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ к отопительному сезону 2023–2024 годов, актуальных вопросах функционирования электроэнергетической отрасли».

Председатель Правления АО «СО ЕЭС» представил составленный специалистами компании прогноз потребления электроэнергии и мощности в ЕЭС России на предстоящий осенне-зимний период. По прогнозу, потребление электроэнергии относительно показателей ОЗП 2022/2023 года может вырасти на 1,8 % и достичь 614,8 млрд кВт∙ч. Новые значения исторического максимума потребления мощности прогнозируются в объединенных энергосистемах (ОЭС) Центра, Сибири и Востока.

В январе-октябре 2023 года в ЕЭС наблюдался рост потребления электроэнергии в машиностроении, химической промышленности, нефтепереработке и транспортировке нефти, в металлургии, добывающей промышленности, а также предприятиями по производству бумаги, бумажных изделий и обработке древесины. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наибольший рост показателя, на 66,4 %, продемонстрировали информационные технологии и телекоммуникации.

По итогам десяти месяцев 2023 года увеличение потребления электроэнергии зафиксировано во всех объединенных энергосистемах за исключением ОЭС Северо-Запада. Лидеры роста потребления – ОЭС Юга, ОЭС Востока и ОЭС Сибири с увеличением показателя по сравнению с прошлогодним на 2,9 %, 2,7 % и 2,1 % соответственно.

С начала года в ЕЭС России введено в эксплуатацию 659 МВт генерирующих мощностей, в том числе 390 МВт мощностей ТЭС и 225 МВт мощностей генерации на основе ВИЭ. До конца года планируется ввести еще 625 МВт мощностей, из которых 450 МВт – мощность двух энергоблоков Ударной ТЭС и 35 МВт – мощность новой ВИЭ-генерации. Кроме того, завершены строительство либо реконструкция более 30 объектов электросетевого комплекса 110–500 кВ.

Отдельную часть доклада Фёдор Опадчий посвятил анализу режима работы ОЭС Востока, юго-восточной части ОЭС Сибири и ОЭС Юга в прошлый и нынешний осенне-зимние периоды. Он доложил о сложной режимно-балансовой ситуации в этих частях ЕЭС России и оценил риски ввода ограничений электроснабжения потребителей, в частности, из-за высокой аварийности генерирующего оборудования, задержки сроков проведения ремонтных работ и модернизации оборудования, а также ускоренного роста электропотребления. С учетом существующих рисков и сложностей Председатель Правления Системного оператора отметил важность соблюдения сроков проведения реконструкции геноборудования и обеспечения его надежной работы, а также эффективного использования гидроресурсов и мощности гидрогенерации.

«В подготовленном Системным оператором проекте Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 2024–2029 годы ОЭС Востока, юго-западная часть ОЭС Юга и юго-восточная часть ОЭС Сибири обозначены как территории технологически необходимой генерации. Для исключения перспективных дефицитов электроэнергии и мощности в них нужно строить новые генерирующие мощности. Суммарная генерирующая мощность, необходимая в них – соответственно 1348 МВт, 857 МВт и 1225 МВт», – отметил Федор Опадчий.

Глава Системного оператора рассказал об основных параметрах проекта СиПР ЭЭС России на 2024–2029 годы, доработанного по результатам общественного обсуждения и рассмотрения заключений уполномоченных исполнительных органов субъектов Российской Федерации. Согласно прогнозу, заложенному в документ, среднегодовой темп прироста потребления электроэнергии в ЕЭС России в период с 2022 по 2029 год составит 2,04 %, в 2029 году потребление электрической энергии достигнет 1274,5 млрд кВт•ч. Потребление мощности будет увеличиваться в среднем на 2,07 % в год и составит в 2029 году 183,4 ГВт. Общая установленная мощность электростанций Единой энергосистемы к этому времени достигнет 261,1 ГВт, при этом 64 % от этой величины составит мощность ТЭС, 12 % – АЭС, 20 % – ГЭС и ГАЭС, 4 % – ВЭС и СЭС. В период с 2022 по 2029 год протяженность ЛЭП в ЕЭС России увеличится на 14,7 тыс. км и составит 209 тыс. км, трансформаторная мощность – на 41,1 тыс. МВА до 527,9 тыс. МВА.

Фёдор Опадчий отметил, что в ходе общественного обсуждения поступило 1141 предложение и замечание по проекту одного из основных стратегических документов новой системы планирования, включая 147 заключений региональных органов власти.

«Схема и программа развития электроэнергетических систем России на 2024-2029 годы должна выйти к 1 декабря. Это первый документ, разработанный полностью по новым процедурам и правилам. В этом году качество замечаний в ходе общественных обсуждений значительно выросло, а их количество сократилось – то есть процедура подготовки СиПР постепенно отлаживается Я уверен, что в следующие циклы мы выйдем полностью на рабочий режим подготовки документа. По итогам подготовки проекта на 2004–2029 годы видно, что требуется доработка нормативной базы, регулирующей методологию перспективного планирования в электроэнергетике», – отметил Председатель Правления АО «СО ЕЭС».

Глава Системного оператора также доложил о проведенной в 2023 году работе по передаче Системному оператору функций оперативно-диспетчерского управления энергосистемами новых субъектов РФ и ходе подготовки к принятию с 1 января 2024 года функций оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных энергосистемах ДФО (Сахалинской и Магаданской областей, Камчатского края, Чукотского автономного округа) и Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края (Норильской энергосистеме) Тихоокеанским и Красноярским РДУ соответственно.

В завершение Председатель Правления АО «СО ЕЭС» сообщил, что диспетчерскими центрами Системного оператора выполнены все показатели готовности к работе в отопительный сезон 2023/2024 года.

Совещание состоялось в Москве в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ под председательством руководителя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (Федерального штаба), министра энергетики Российской Федерации Николая Шульгинова.