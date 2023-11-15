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Производитель кабельной продукции запустил на полную мощность предприятие в Дмитрове

15 ноября 2023, 18:00 251 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Инвестиционный портал Московской области
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Фото: invest.mosreg.ru

Фото: invest.mosreg.ru

Компания «Кабельный завод «Азимут» реализовала инвестиционный проект по запуску производственной площадки в Дмитровском городском округе. На новом предприятии компания наладила производство кабельно-проводниковой продукции широкого спектра применения – от бытовых объектов до атомных электростанций и оборонной промышленности.

«Объем инвестиций в реализацию проекта составил более 80 миллионов рублей. На сегодняшний день предприятие уже вышло на проектную мощность - 60 тонн переработки меди в месяц, в ближайшее время планируется увеличить мощности в два раза. Это позволит увеличить штат - с 35 до 55 сотрудников. Причём речь идет о высококвалифицированных специалистах», – рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Помимо производственного цеха, в котором установлены линии скрутки, волочения и экструдеры, на предприятии оборудована зона технического контроля продукции (ОТК). В качестве сырья используется медная катанка, пластикаты и компаунды исключительно российских производителей, оборудование - также отечественное. Дополнительно две новые линии предприятие планирует установить в начале следующего года.

«Мы постоянно работаем над усовершенствованием и модернизацией производственных процессов на нашем предприятии. Например, одну из линий наши инженеры самостоятельно доработали и перевели в круглосуточный автономный режим работы. Доработка потребовалась, так как изначально заводом-изготовителем не предусматривалась автономная работа оборудования без постоянного контроля оператора. В перспективе мы планируем перевести на круглосуточный режим работы все производственные линии. Это позволит нам перерабатывать до 120 тонн меди в месяц», – отметил генеральный директор компании «Кабельный завод «Азимут» Федор Воронин.

Продукция, которую производит «Кабельный завод «Азимут» на производственной площадке в Московской области, используется на объектах и предприятиях по всей России.

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Метки: ИНВЕСТПРОЕКТ, АЗИМУТ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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