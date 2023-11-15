Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

В ПО "Смоленскэлектрокабель" прошел плановый инспекционный контроль

15 ноября 2023, 15:30 356 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ПО СмоленскЭлектроКабель
Авторы и источники / Правообладателям

В производственном объединении “СмоленскЭлектроКабель” успешно прошел плановый инспекционный контроль, целью которого было подтверждение соответствия кабелей контрольных с пластмассовой изоляцией на номинальное переменное напряжение 660 В требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В рамках контроля специалисты Ростовского центра стандартизации и метрологии (ЦСМ) провели оценку качества и безопасности продукции, а также анализ документации на предмет соответствия требованиям сертификата ЕАЭС RU C-RU.АД61.В.00441/21.

По результатам проверки инспекторы подтвердили, что кабельная продукция ООО ПО «СЭК» полностью соответствует требованиям технических регламентов и стандартам качества ЕАЭС. Это гарантирует безопасность и надежность эксплуатации кабелей в различных отраслях промышленности и строительства.

Успешное прохождение инспекционного контроля подтверждает высокий уровень системы менеджмента качества на предприятии и позволяет компании продолжать успешную деятельность на рынке кабельной продукции.

Обсудить на форуме
Метки: СМОЛЕНСКЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
SEKZ
8.06

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
15.11.2023
Развитие транспортных коридоров к 2030 году обеспечит России независимость от обстановки в Европе
15.11.2023
"Россети" обновили изоляцию на шести крупных центрах питания Кубани
15.11.2023
Николай Шульгинов: "97% компаний электроэнергетического комплекса получили паспорта готовности к ОЗП"
15.11.2023
За 9 месяцев 2023 года "Россети Ленэнерго" обеспечили электроэнергией более 27 тысяч объектов
15.11.2023
Генеральный директор Кабельного Завода "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" Сергей Кутенев написал экологический диктант
Другие новости рубрики Компании
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно