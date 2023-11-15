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В производственном объединении “СмоленскЭлектроКабель” успешно прошел плановый инспекционный контроль, целью которого было подтверждение соответствия кабелей контрольных с пластмассовой изоляцией на номинальное переменное напряжение 660 В требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
В рамках контроля специалисты Ростовского центра стандартизации и метрологии (ЦСМ) провели оценку качества и безопасности продукции, а также анализ документации на предмет соответствия требованиям сертификата ЕАЭС RU C-RU.АД61.В.00441/21.
По результатам проверки инспекторы подтвердили, что кабельная продукция ООО ПО «СЭК» полностью соответствует требованиям технических регламентов и стандартам качества ЕАЭС. Это гарантирует безопасность и надежность эксплуатации кабелей в различных отраслях промышленности и строительства.
Успешное прохождение инспекционного контроля подтверждает высокий уровень системы менеджмента качества на предприятии и позволяет компании продолжать успешную деятельность на рынке кабельной продукции.
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