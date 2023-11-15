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"Брянскэнерго" продолжает модернизацию инфраструктуры электросетевого транспорта

15 ноября 2023, 14:15 356 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Центр
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: Pixabay.com

Фото: Pixabay.com

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» модернизирует инфраструктуру «МУП Брянское троллейбусное управление».

Энергетики реализуют мероприятия по реконструкции тяговых подстанций - ТП №2 (Фокинский район) и ТП №6 (Володарский район), капитальному ремонту и строительству кабельных линий (КЛ) в Брянске. Работы проводятся в рамках заключенных с муниципалитетом контрактов.

На тяговых подстанциях энергетики ремонтируют крыши, меняют окна зданий, двери; ведут работы по замене электротехнической части объектов: тяговых трансформаторов, выключателей, выпрямителей, распределительных устройств, релейной защиты и другого оборудования. Завершить работы планируют до конца 2023 года.

В рамках мероприятий по модернизации электросетевого хозяйства троллейбусного управления проводится капитальный ремонт существующих (КЛ): ремонтируются кабельные каналы, производится замена кабелей. В общей сложности энергетики отремонтируют более 31,6 км имеющихся КЛ во всех районах областного центра, также построят более 18 км КЛ в Советском, Фокинском и Бежицком районах.

«Понимая важность модернизации городского электротранспорта, в результате которой повысится уровень комфорта жителей и гостей областного центра, ее проведению мы уделаем первостепенное внимание, - отмечает и. о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» Федор Капшуков. – Выполняем свои обязательства по заключенным с муниципалитетом контрактам качественно и в срок, а если возможно, - с опережением сроков».

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Метки: РОССЕТИ ЦЕНТР, БРЯНСКЭНЕРГО, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ
Отрасль: Электроэнергетика 

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