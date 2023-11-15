Филиал ПАО «Россети Центр» - «Брянскэнерго» модернизирует инфраструктуру «МУП Брянское троллейбусное управление».

Энергетики реализуют мероприятия по реконструкции тяговых подстанций - ТП №2 (Фокинский район) и ТП №6 (Володарский район), капитальному ремонту и строительству кабельных линий (КЛ) в Брянске. Работы проводятся в рамках заключенных с муниципалитетом контрактов.

На тяговых подстанциях энергетики ремонтируют крыши, меняют окна зданий, двери; ведут работы по замене электротехнической части объектов: тяговых трансформаторов, выключателей, выпрямителей, распределительных устройств, релейной защиты и другого оборудования. Завершить работы планируют до конца 2023 года.

В рамках мероприятий по модернизации электросетевого хозяйства троллейбусного управления проводится капитальный ремонт существующих (КЛ): ремонтируются кабельные каналы, производится замена кабелей. В общей сложности энергетики отремонтируют более 31,6 км имеющихся КЛ во всех районах областного центра, также построят более 18 км КЛ в Советском, Фокинском и Бежицком районах.