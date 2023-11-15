Специалисты «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» выполнили ремонт оборудования на десяти подстанциях 35-110 кВ в Красноармейском районе Волгограда и примыкающем к нему Светлоярском районе Волгоградской области.

Всего энергетики отремонтировали около 160 единиц оборудования подстанций, среди которых силовые трансформаторы, выключатели, разъединители, отделители, короткозамыкатели и другие устройства. Также специалисты привели в нормативное состояние 14 комплектных трансформаторных подстанций и более девяти километров воздушных линий электропередачи.

Эти мероприятия позволят улучшить качество электроснабжения порядка 30 тыс. жителей, а также социально значимых объектов, среди которых семь школ, шесть детских садов, шесть медицинских учреждений. Кроме того, отремонтированные подстанции обеспечивают электроэнергией такой важный объект, как очистные сооружения Волгограда, расположенные на острове Голодный.