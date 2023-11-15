За девять месяцев текущего года «Россети Ленэнерго» подключили к электрическим сетям компании 27 191 объект на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области общей мощностью 804 МВт.

В Санкт-Петербурге с января по сентябрь энергетики подключили к сетям 5 538 объектов, в том числе 12 средних школ, 9 детских садов, 12 объектов здравоохранения, 18 спортивных объектов.

В Ленинградской области «Россети Ленэнерго» выполнили технологическое присоединение 21 653 объектов, в том числе средней школы, двух детских садов, четырех объектов здравоохранения, десяти спортивных комплексов.

В частности, дополнительной мощностью обеспечен высокотехнологичный медицинский комплекс с отделением лучевой терапии и ядерной медицины во Всеволожском районе, подключены производственные здания полигона по утилизации отходов в Тосненском районе, мемориальный парк в Гатчинском районе, автомобильный пункт пропуска через Государственную границу РФ в Выборгском районе, а также ряд других социально значимых объектов.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку на присоединение к сетям энергокомпании можно не выходя из дома: на онлайн-ресурсе «Портал-ТП.рф», через Личный кабинет клиента на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго».