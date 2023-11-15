Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

За 9 месяцев 2023 года "Россети Ленэнерго" обеспечили электроэнергией более 27 тысяч объектов

15 ноября 2023, 15:45 320 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Ленэнерго

За девять месяцев текущего года «Россети Ленэнерго» подключили к электрическим сетям компании 27 191 объект на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области общей мощностью 804 МВт.

В Санкт-Петербурге с января по сентябрь энергетики подключили к сетям 5 538 объектов, в том числе 12 средних школ, 9 детских садов, 12 объектов здравоохранения, 18 спортивных объектов.

В Ленинградской области «Россети Ленэнерго» выполнили технологическое присоединение 21 653 объектов, в том числе средней школы, двух детских садов, четырех объектов здравоохранения, десяти спортивных комплексов.

В частности, дополнительной мощностью обеспечен высокотехнологичный медицинский комплекс с отделением лучевой терапии и ядерной медицины во Всеволожском районе, подключены производственные здания полигона по утилизации отходов в Тосненском районе, мемориальный парк в Гатчинском районе, автомобильный пункт пропуска через Государственную границу РФ в Выборгском районе, а также ряд других социально значимых объектов.

«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку на присоединение к сетям энергокомпании можно не выходя из дома: на онлайн-ресурсе «Портал-ТП.рф», через Личный кабинет клиента на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго».

 

Обсудить на форуме
Метки: РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГОС, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

Подпишитесь на бесплатный еженедельный журнал RusCable Insider
Уже больше 3000+ подписчиков с нами! Главные новости и дайджест за неделю в удобном формате!

Подписаться

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
15.11.2023
"Россети Юг" отремонтировали десять подстанций на юге и в пригороде Волгограда
15.11.2023
Автодорогу к станции Санино МЦД-4 подведут в 2026 году
15.11.2023
Производитель кабельной продукции запустил на полную мощность предприятие в Дмитрове
15.11.2023
Генеральный директор Кабельного Завода "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" Сергей Кутенев написал экологический диктант
15.11.2023
"Брянскэнерго" продолжает модернизацию инфраструктуры электросетевого транспорта
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно