Совет директоров АО «Россети Тюмень» возложил исполнение обязанностей генерального директора компании на Елену Бакланову. Соответствующее решение принято на заседании, состоявшемся 14 ноября 2023 года.

Елена Бакланова более 12 лет работает в электроэнергетике, в том числе на руководящих постах в дочерних обществах ПАО «Россети». В январе 2022 года она была назначена заместителем генерального директора по инвестиционной деятельности АО «Россети Тюмень», с июля 2022 года совмещала эту должность с исполнением обязанностей заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг.