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  • Елена Бакланова назначена исполняющей обязанности генерального директора "Россети Тюмень"

Елена Бакланова назначена исполняющей обязанности генерального директора "Россети Тюмень"

16 ноября 2023, 16:30 437 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Россети Тюмень
Авторы и источники / Правообладателям

Совет директоров АО «Россети Тюмень» возложил исполнение обязанностей генерального директора компании на Елену Бакланову. Соответствующее решение принято на заседании, состоявшемся 14 ноября 2023 года.

Елена Бакланова более 12 лет работает в электроэнергетике, в том числе на руководящих постах в дочерних обществах ПАО «Россети». В январе 2022 года она была назначена заместителем генерального директора по инвестиционной деятельности АО «Россети Тюмень», с июля 2022 года совмещала эту должность с исполнением обязанностей заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг.

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Метки: РОССЕТИ ТЮМЕНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Эта новость часть сюжета Арктика
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