Специалисты филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» создали электросетевую инфраструктуру для подключения нового жилого комплекса «Симпл», который строится в микрорайоне «Городские Горки» по адресу бульвар Гагарина, 32б.

С целью выполнения своих обязательств по договору технологического присоединения энергетики проложили кабельные линии 0,4 кВ общей протяженностью более 200 метров. Эти и другие проведенные мероприятия позволили обеспечить выдачу запрошенной застройщиком мощности в объеме 225 кВт.

Жилой комплекс «Симпл» представляет собой современный 10-тиэтажный дом, включающий в себя 71 квартиру общей площадью 3 640 квадратных метров.