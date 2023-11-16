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Энергетики "Россети Урал" построили сети для подключения жилого комплекса общей площадью более 3600 квадратных метров в Мотовилихинском районе города Перми

16 ноября 2023, 15:15 449 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Россети Урал
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Специалисты филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» создали электросетевую инфраструктуру для подключения нового жилого комплекса «Симпл», который строится в микрорайоне «Городские Горки» по адресу бульвар Гагарина, 32б.

С целью выполнения своих обязательств по договору технологического присоединения энергетики проложили кабельные линии 0,4 кВ общей протяженностью более 200 метров. Эти и другие проведенные мероприятия позволили обеспечить выдачу запрошенной застройщиком мощности в объеме 225 кВт.

Жилой комплекс «Симпл» представляет собой современный 10-тиэтажный дом, включающий в себя 71 квартиру общей площадью 3 640 квадратных метров.

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Метки: РОССЕТИ УРАЛ, ПЕРМЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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