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Энергетики построили две подстанции и распределительное устройство для дачных участков в г.о. Воскресенск

16 ноября 2023, 17:00 367 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Министерство энергетики Московской области
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Специалисты «Мособлэнерго» завершили строительство двух трансформаторных подстанций с трансформаторами мощностью по 160 кВА и для обеспечения электроснабжения потребителей в дачном секторе г.о. Воскресенск в районе п. Хорлово. Для подключения участков заявителей к сети построена воздушная линия электропередачи ВЛ-0,4 кВ с самонесущим изолированным проводом.

Также смонтировано комплектное распределительное устройство КРУН-6 кВ для распределения электроэнергии от питающего центра ПС-471 к новым ТП-1 и ТП-2, и существующей РП-550, которая обеспечивает электроснабжение расположенного рядом СНТ «Сосновый бор».

Работы выполнены в ноябре в рамках мероприятий по технологическому присоединению заявителей, построенные объекты предоставят возможность подключения в будущем новых абонентов в данной местности. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на декабрь 2023 г.

«Мособлэнерго» подключает к электрическим сетям энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Технологическое подключение к сетям компании выполняется при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя. Заявки на присоединение к электрическим сетям можно подать онлайн через Портал потребителя moetp.ru.

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Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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