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Фонд капремонта не будет прокладывать греющие кабели на крышах. Их просто не используют

16 ноября 2023, 15:30 428 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: fontanka.ru

Прокладка греющих кабелей во избежание образования сосулек исключена из перечня работ фонда капремонта. Там нашли другое решение, которое сложнее саботировать.

Как рассказал «Фонтанке» в интервью врио гендиректора фонда Дмитрий Шутов, «жилищный комитет пока греющий кабель из перечня работ фонда убрал». Это связано с тем, что в домах, где его успели проложить, кабель просто не включают:

«Мы и правда столкнулись с непонятным для меня сопротивлением граждан при принятии решений, необходимость которых, по-моему, очевидна. Установили греющий кабель, приезжаем — выключен. Где-то и блока управления нет. То ли не доверяют, то ли не хотят платить за электричество».

«Фонтанка» рассказывала, что нагревающий кабель, который не дает сосулькам смерзаться, управляющие организации с 2019 до 2022 года проложили в 335 домах. В 2023 году план — 185 адресов. При этом руководство фонда капремонта признавало, что для включения таких работ в сметы надо убедить жителей в целесообразности технологии, хотя это один из распространенных способов борьбы с сосульками, наряду с холодным чердаком. Подробнее о том, как с этой проблемой пытались бороться в Петербурге, можно прочитать здесь.

Кроме того, Шутов рассказал «Фонтанке», что фонд капремонта начал применять другую технологию: обшивать кровли изнутри теплоотражающим материалом, который не дает металлической кровле нагреваться от чердака и не позволяет снегу таять. «Фонтанка» рассказывала о том, как производители пытались внедрить аналогичный материал в массовое использование.

Полное интервью главы фонда капремонта о взносах, качестве работ и квитанциях — читайте на «Фонтанке».

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Метки: ГРЕЮЩИЙ КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 

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