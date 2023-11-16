9 ноября в ЭКСПО-УФА состоялся «Форум инженерных систем компании ЭТМ», в котором представители кабельного завода «ЦВЕТЛИТ» приняли активное участие.

Организаторы собрали на одной площадке более 70 производителей рынка электротехники и подготовили для посетителей насыщенную деловую программу, включающую в себя конференции, семинары и мастер-классы. За один день форум посетило около 3000 специалистов.

Особого внимания заслуживает зона «ТЕСТ-ДРАЙВА КАБЕЛЯ». Каждый из посетителей мог подробно ознакомиться с представленной кабельной продукцией, поставить ей оценку по ряду критериев и проголосовать за понравившегося производителя.

«Форум инженерных систем компании ЭТМ» прошел ярко и оставил о себе только положительные эмоции, посетители проявляли активность, стенд кабельного завода «ЦВЕТЛИТ» пользовался большой популярностью.