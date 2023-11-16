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Кабельный завод "ЦВЕТЛИТ" принял участие в "Форуме инженерных систем компании ЭТМ"

16 ноября 2023, 13:15 537 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО КЗ ЦВЕТЛИТ
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9 ноября в ЭКСПО-УФА состоялся «Форум инженерных систем компании ЭТМ», в котором представители кабельного завода «ЦВЕТЛИТ» приняли активное участие.

Организаторы собрали на одной площадке более 70 производителей рынка электротехники и подготовили для посетителей насыщенную деловую программу, включающую в себя конференции, семинары и мастер-классы. За один день форум посетило около 3000 специалистов.

Особого внимания заслуживает зона «ТЕСТ-ДРАЙВА КАБЕЛЯ». Каждый из посетителей мог подробно ознакомиться с представленной кабельной продукцией, поставить ей оценку по ряду критериев и проголосовать за понравившегося производителя.

«Форум инженерных систем компании ЭТМ» прошел ярко и оставил о себе только положительные эмоции, посетители проявляли активность, стенд кабельного завода «ЦВЕТЛИТ» пользовался большой популярностью.

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Метки: ЭТМ ФОРУМ, ЦВЕТЛИТ
Отрасль: Кабельная промышленность 
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