9 ноября в ЭКСПО-УФА состоялся «Форум инженерных систем компании ЭТМ», в котором представители кабельного завода «ЦВЕТЛИТ» приняли активное участие.
Организаторы собрали на одной площадке более 70 производителей рынка электротехники и подготовили для посетителей насыщенную деловую программу, включающую в себя конференции, семинары и мастер-классы. За один день форум посетило около 3000 специалистов.
Особого внимания заслуживает зона «ТЕСТ-ДРАЙВА КАБЕЛЯ». Каждый из посетителей мог подробно ознакомиться с представленной кабельной продукцией, поставить ей оценку по ряду критериев и проголосовать за понравившегося производителя.
«Форум инженерных систем компании ЭТМ» прошел ярко и оставил о себе только положительные эмоции, посетители проявляли активность, стенд кабельного завода «ЦВЕТЛИТ» пользовался большой популярностью.
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