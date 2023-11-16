Работы на энергообъектах в Лаишевском районе Татарстана выполняются под контролем специалистов Приволжских электрических сетей силами подрядных организаций ООО «АвангардЭнерго», ООО «ГЭМ» и ООО «Стимул».

Подстанции 110 кВ Аэропорт и Юбилейная являются источниками электроснабжения южного пригорода Казани, большого количества населенных пунктов Лаишевского района Татарстана и предприятий, в том числе таких крупных и важных как, Международный аэропорт «Казань» имени Габдуллы Тукая, Международный выставочный центр «Казань Экспо», особая экономическая зона «Иннополис» и др.

До принятия решения о замене силового оборудования, на ПС 110 кВ Аэропорт эксплуатировалось два трансформатора по 16 МВА, а на ПС 110 кВ Юбилейная – два по 25 МВА. Интенсивная застройка территорий, прилегающих к этим двум подстанциям, привела к существенному росту электрических нагрузок, наблюдается ежегодный прирост по одному мегаватту на каждую подстанцию. Следует отметить и отсутствие возможности в аварийной ситуации оперативно перевести большую часть потребителей на другие источники электроснабжения. Все это создавало определенные сложности и риски для персонала ПЭС при выводе оборудования ПС 110 кВ Аэропорт и Юбилейная для выполнения плановых ремонтных работ и технического обслуживания.

Поэтому руководством компании было принято решение провести реконструкцию этих подстанций с увеличением на них установленной трансформаторной мощности.

«На подстанцию Юбилейная будут установлены новые силовые трансформаторы мощностью 40 МВА производства завода СВЭЛ (г. Екатеринбург). Высвобождаемые с подстанции Юбилейная трансформаторы мощностью 25 МВА будут установлены на подстанцию Аэропорт взамен трансформаторов мощностью 16 МВА. Трансформаторы по 16 МВА с подстанции Аэропорт в свою очередь отправятся в следующем году на подстанцию Площадка Z в Зеленодольском районе», - объясняет логику сложной ротации мастер Лаишевской группы подстанций Линар Сабитов.

Увеличение мощности трансформаторов потребовало и обновления сопряженного с ним оборудования. Так, на обеих подстанциях увеличивается объем маслосборников, увеличивается количество кабелей и проводов шинных мостов, меняются проходные изоляторы. Это необходимо для увеличения пропускной способности и стойкости к возрастающим токам.

Стратегической важностью энергообъектов продиктована необходимость создания на период реконструкции временных «ремонтных» схем с установкой дополнительных «замещающих» трансформаторов.

Эти важные технические мероприятия позволяют надежно пройти этапы реконструкции, исключить погашение потребителей, особенно таких важных как международные Аэропорт и Выставочный центр.

Работы на всех объектах ведутся организовано, налажена поставка материалов и оборудования, разработаны и согласованы графики отключений оборудования и производства работ, так что до конца года трансформаторы будут заменены, установленная мощность ПС 110 кВ Аэропорт и Юбилейная будет увеличена, пригород Казани и Лаишевский район смогут продолжать свое развитие.