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ПО "ФОРЭНЕРГО" приняло участие в Корпоративном Дне презентаций "Россети Ленэнерго"

16 ноября 2023, 16:15 392 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО ПО Форэнерго
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26 октября 2023 года в Учебном комплексе ПАО «Россети Ленэнерго» состоялся Корпоративный День презентаций. В рамках мероприятия 18 отечественных компаний представили свою продукцию и новинки для проведения диагностики и обслуживания объектов электросетевого комплекса.

Эксперты и производители обсудили новые технологии и инновационную продукцию, которая может применяться для обслуживания и контроля состояния линий электропередачи и оборудования подстанций, рассмотрели решения по отечественным передовым разработкам для модернизации электросетевого комплекса. Представители приглашенных компаний выступили с докладами о системах диагностики и мониторинга технического состояния энергетических объектов.

ПО «ФОРЭНЕРГО» приняло участие в Корпоративном Дне в составе подразделения «ФОРЭНЕРГО-ТРЕЙД». Сотрудники компании представили доклад на тему «Системы индикации перекрытия и старения полимерных изоляторов». Применение данной технологии позволяет в значительной степени повысить срок службы полимерных изоляторов, что является преимуществом, как с точки зрения надежности изделия, так и коммерческой выгоды.

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Метки: ФОРЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика Электротехника 
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