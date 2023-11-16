Интермодальный контейнерный оператор «ТрансКонтейнер» (входит в Группу компаний «Дело») и российский производитель оборудования для солнечной энергетики «Юнигрин Энерджи» договорились о сотрудничестве по вопросам развития солнечной энергетики, и, в частности, о реализации перспективных проектов по строительству солнечной генерации на контейнерных терминалах в Иркутске и Ростове-на Дону.

Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали главный инженер «ТрансКонтейнера» Андрей Банщиков и заместитель генерального директора «Юнигрин Энерджи» Олег Шуткин в ходе Транспортной недели в Москве.

«Крышные солнечные электростанции – оптимальное энергосберегающее решение для логистических терминалов. Мы приветствуем стратегические шаги, которые позволяют не только сократить потребление электроэнергии и уменьшить воздействие на окружающую среду, но и являются экономически эффективными для наших партнеров, – сообщил Олег Шуткин, заместитель генерального директора «Юнигрин Энерджи», – Такие проекты окупаются за 5-6 лет при гарантийном сроке работы солнечных модулей – 25 лет. При этом солнечная установка не требует специального обслуживания, и экономия начинается сразу после подключения».

«Один из приоритетов экологической политики ПАО «ТрансКонтейнер» – увеличение доли электроэнергии, получаемой от возобновляемых источников. В компании уже активно реализуются проекты по сокращению углеродного следа: за счет всех компенсационных мероприятий, которые проводила ГК «Дело», косвенные выбросы парниковых газов за 2022 год сократились на 85%. В октябре текущего года Группа приобрела 10 тыс. зелёных сертификатов возобновляемой энергии на платформе Сбера (потребителем выступает ПАО «ТрансКонтейнер»), а в конце прошлого года в рамках реконструкции контейнерного терминала в Забайкальске была осуществлена модернизация солнечных коллекторов. Рассчитываем, что сотрудничество с «Юнигрин Энерджи» позволит оборудовать возобновляемыми источниками энергии и другие терминалы компании», – отметил Андрей Банщиков.

Юнигрин Энерджи — крупнейшая частная компания в России в области возобновляемой энергетики, объединяет несколько производственных активов по выпуску электротехнического оборудования и оборудования для солнечной энергетики. Реализует проекты на основе возобновляемых источников энергии в странах Африки, СНГ, Азии и Латинской Америки. Портфель проектов по строительству возобновляемой генерации превышает 1,5 ГВт.

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ПАО «ТрансКонтейнер» — лидер контейнерной железнодорожной логистики в Евразии. Парк контейнеров составляет 141 тыс. единиц вместимостью около 219 тыс. ДФЭ, фитинговых платформ – 40 тыс. единиц. Компания владеет 37 железнодорожными терминалами в России, ещё тремя управляет в форме дочерних и совместных предприятий.

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