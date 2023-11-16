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Сотрудник СПЕЦКАБЕЛЯ стал лучшим молодым инженером России

16 ноября 2023, 16:45 480 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Кабельный завод Спецкабель
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Никита Молчанов, сотрудник кабельного завода «Спецкабель», назван лучшим молодым инженером кабельной отрасли в России. Награда присуждена по итогам Всероссийского конкурса среди молодых ученых и специалистов, организованного Фондом поддержки программ развития кабельной промышленности.

Никита Молчанов активно участвует в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах, например, разработал кабель для космических аппаратов с расширенным температурным диапазоном, а также изобрел герметичный электрический кабель парной скрутки.

Никита Молчанов выразил гордость тем, что вносит вклад в развитие российской прикладной науки. По его мнению, кабельная отрасль России сегодня находится на одном уровне с европейской и российские кабельные изделия успешно замещают зарубежные аналоги.

В настоящее время Никита Молчанов руководит лабораторией комплексных испытаний на заводе «Спецкабель», продолжает свою исследовательскую деятельность и периодически рассказывает про свои научные открытия в профильных журналах.

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Метки: СПЕЦКАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
SPEC
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