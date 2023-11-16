В первой половине ноября 2023 года энергетики реализовали мероприятия для увеличения мощности и подключения 24 социально значимых объектов в Белогорском, Джанкойском, Нижнегорском, Первомайском районах и в Ялтинском городском округе.

Во исполнение поручения Главы Республики Крым ГУП РК «Крымэнерго» продолжает наращивать темпы технологических присоединений на полуострове. Для обеспечения электроэнергией заявителей и потребителей специалисты непрерывно ведут сетевое строительство, реконструируют и модернизируют оборудование.

Так, в рамках федеральной программы «Здравоохранение» работники энергопредприятия электрифицировали фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) в шести населенных пунктах Белогорского района: Зеленогорское, Новожиловка, Ароматное, Русаковка, Мельничное и Вишенное. Для этого было возведено свыше 1,5 км сетей с установкой пунктов коммерческого учета.

В Нижнегорском районе сотрудники сетевой организации увеличили мощность действующих домов культуры до 40 кВт каждый в с. Садовом, с. Михайловка, с. Емельяновка, с. Акимовка и с. Желябовка. Суммарная длина введенных в эксплуатацию линий электропередачи классом напряжения 0,4 кВ с применением самонесущего изолированного провода (СИП) составила более 1,1 км.

Также в Джанкойском районе энергетики протянули 1 км воздушно-кабельных линий 0,4 кВ для подачи напряжения музыкальной школе в с. Победном и клубным учреждениям, расположенным на территории с. Днепровка, с. Ястребцы, с. Соленое Озеро, с. Майского.

В Первомайском районе для присоединения к электросетям ФАП в с. Октябрьском и спортивного комплекса в с. Степном ГУП РК «Крымэнерго» завершило установку мачтовой трансформаторной подстанции 160 кВА и строительство 0,44 км линии 0,4 кВ.

Наряду с этим в ноябре текущего года работники энергетической компании обеспечили электроснабжением подростково-молодежный центр на ул. Халтурина, строящийся детский сад на 230 мест на ул. Сеченова/Достоевского, теннисные корты в Парковом проезде в г. Ялте, а также православный приход храма Святых Царственных Страстотерпцев в пгт Массандра. Кроме того, была увеличена мощность электроустановок Ялтинской средней школы № 12. В настоящее время специалисты ведут работы по подключению ФАП в с. Отрадном.

Отметим, что технологическое присоединение объектов, имеющих приоритетное значение для благополучия и развития региона, – важное направление деятельности ГУП РК «Крымэнерго».