Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» завершили ремонт линии электропередачи (ЛЭП) 35 кВ «Ардон-110 – Дигора-35». ЛЭП протяженностью почти 10 км – важный энергообъект, осуществляющий транзит электроэнергии между двумя крупными подстанциями в Ардонском и Дигорском районах республики: «Ардон-110» и «Дигора-35».



Линия электропередачи введена в эксплуатацию в конце 1950-х годов в период восстановления разрушенного во время Великой Отечественной войны электросетевого комплекса региона. Сегодня от бесперебойной работы энергообъекта зависит надежное электроснабжение более 18 тысяч жителей республики, а также социально значимых учреждений, промышленных и сельхозпредприятий.



Энергетики заменили на высоковольтной линии электропередачи четыре опоры, два километра провода, а также 12 отработавших ресурс фарфоровых изоляторов на современные полимерные. Специалисты также расчистили охранную зону ЛЭП и провели технический осмотр энергообъекта. Весь объем работ выполнен хозяйственным способом, то есть собственными силами. Это позволит снизить уровень затрат и повысить качество работ. Комплекс технических мероприятий реализован в рамках подготовки сетевого комплекса региона к работе в сложных погодных условиях предстоящей зимы.