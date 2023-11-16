Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

"Россети Северный Кавказ" повысили надежность электроснабжения более 18 тысяч жителей Северной Осетии

16 ноября 2023, 14:15 446 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Северный Кавказ
Авторы и источники / Правообладателям

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Севкавказэнерго» завершили ремонт линии электропередачи (ЛЭП) 35 кВ «Ардон-110 – Дигора-35». ЛЭП протяженностью почти 10 км – важный энергообъект, осуществляющий транзит электроэнергии между двумя крупными подстанциями в Ардонском и Дигорском районах республики: «Ардон-110» и «Дигора-35».

Линия электропередачи введена в эксплуатацию в конце 1950-х годов в период восстановления разрушенного во время Великой Отечественной войны электросетевого комплекса региона. Сегодня от бесперебойной работы энергообъекта зависит надежное электроснабжение более 18 тысяч жителей республики, а также социально значимых учреждений, промышленных и сельхозпредприятий.

Энергетики заменили на высоковольтной линии электропередачи четыре опоры, два километра провода, а также 12 отработавших ресурс фарфоровых изоляторов на современные полимерные. Специалисты также расчистили охранную зону ЛЭП и провели технический осмотр энергообъекта. Весь объем работ выполнен хозяйственным способом, то есть собственными силами. Это позволит снизить уровень затрат и повысить качество работ. Комплекс технических мероприятий реализован в рамках подготовки сетевого комплекса региона к работе в сложных погодных условиях предстоящей зимы.

Обсудить на форуме
Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, СЕВКАВКАЗЭНЕРГО, СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

Мы запустили подписку RusCable Плюс!

Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!

Оформить подписку за 45р/день

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
16.11.2023
ГУП РК "Крымэнерго" развивает сетевую инфраструктуру на территории республики
16.11.2023
RusCable Live - Как не стать заложником технологий? МосИтЛаб и IT-решения для кабельщиков. Эфир 17.11.2023
16.11.2023
Красноярская железная дорога открыла двухпутное движение поездов на участке Восточного полигона Кизир – Журавлево в Восточном Саяне
16.11.2023
В Есипово завершается строительство третьей очереди "Подмосковье индастриал"
16.11.2023
На подстанциях 110 кВ Аэропорт и Юбилейная увеличивается установленная мощность силовых трансформаторов
Другие новости рубрики Модернизация
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно