Компания «Россети Юг» в январе-сентябре 2023 года направила на развитие энергосистем регионов присутствия 3,6 млрд рублей (145 % к плану). Инвестиции в энергокомплекс Астраханской области составили 598 млн рублей, Волгоградской – 813 млн рублей, Калмыкии – 164 млн рублей, Ростовской области – 2 млрд рублей.

За девять месяцев построено и реконструировано 484 км линий электропередачи (ЛЭП) и введены в эксплуатацию подстанции общей мощностью 80 МВА. В Ростовской области эти показатели составили 312 км ЛЭП и 57 МВА. Такие объемы в регионе достигнуты за счет строительства объектов для технологического присоединения, в том числе льготной категории заявителей и реконструкции распределительной электрической сети.

В Волгоградской области построены и реконструированы 58 км линий электропередачи и введены в эксплуатацию подстанции мощностью 10 МВА, в Астраханской – 79 км ЛЭП и 12 МВА. В Калмыкии электросетевой комплекс пополнился 34 км ЛЭП и 0,7МВА мощности.

На строительство объектов для технологического присоединения потребителей льготной категории направлено почти 1,9 млрд рублей. Для выполнения обязательств по их заявкам энергетики построили 375 км ЛЭП и ввели в эксплуатацию 46 МВА трансформаторной мощности.

Реализация инвестиционной программы «Россети Юг» позволяет обеспечить социально-экономическое развитие территорий присутствия, повысить надежность электроснабжения потребителей и создавать необходимые условия для технологического присоединения к электрическим сетям.