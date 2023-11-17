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  • АО "РЭС" завершает технологическое присоединение к электрическим сетям новой инфекционной больницы в поселке Садовый

АО "РЭС" завершает технологическое присоединение к электрическим сетям новой инфекционной больницы в поселке Садовый

17 ноября 2023, 11:00 361 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: АО РЭС
Авторы и источники / Правообладателям

В ноябре планируется завершить технологическое присоединение к электросетям АО «РЭС» одного из крупнейших инвестиционных проектов Новосибирской области и важного социального объекта региона – новой инфекционной больницы в п. Садовый.

Новая больница рассчитана на 504 койко-места. Комплекс состоит из 21 здания, 10 инженерных сооружений, территория, на которой он разместится составит 24 га. В состав комплекса входит 6 лечебных отделений, отделения функциональной диагностики, реанимации, интенсивной терапии, рентгенологическое отделение, а также четыре лаборатории, оперблок в комплексе с родовым отделением.

Для полноценного функционирования этого масштабного объекта здравоохранения требуется мощность порядка 4 мегаватт. Новосибирские энергетики проработали схему электроснабжения, которая позволит не допустить перебоев и обезопасит медучреждение от непредвиденного отключения электроэнергии.

Больница будет подключена к двум подстанциям 110 кВ "Солнечная" и "Мочище". Для этого были предусмотрены следующие мероприятия:

  • монтаж ячейки в ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ «Солнечная»;
  • прокладка кабельных линий от распределительных устройств подстанций общей протяженностью 9400 м;
  • установка двух средств коммерческого учета электроэнергии на уровне напряжения 10 кВ.

Общая сумма инвестиций АО «РЭС», запланированных на строительство и реконструкцию электросетей для обеспечения электроснабжения инфекционной больницы в п. Садовый, составляет несколько десятков миллионов рублей.

В настоящее время основной объем работ уже выполнен. Энергетикам осталось проложить 400 метров кабельной линии и подключить объект по разработанной схеме электроснабжения.

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (сокращенное наименование АО «РЭС») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Официальный сайт www.eseti.ru

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Метки: АО РЭС, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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