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На Забайкальской железной дороге в Амурской области запустили новую тяговую подстанцию

17 ноября 2023, 12:15 311 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: РЖД
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: gettyimages

Фото: gettyimages

На Забайкальской железной дороге ввели в эксплуатацию новую тяговую подстанцию Сгибеево. Объект предназначен для энергоснабжения участка магистрали Ерофей Павлович – Уруша, расположенного на главном ходу Транссиба.

В ходе строительства новой подстанции были смонтированы высоковольтные разъединители и выключатели, установлены два силовых трансформатора мощностью по 40 мегавольт-ампер каждый. Также были установлены модули управления подстанцией, в которых размещена система дистанционного мониторинга и диагностики оборудования. Она позволяет контролировать работу подстанции энергодиспетчером удаленно.

Новая тяговая подстанция Сгибеево поможет обеспечить требуемый уровень напряжения в контактной сети на этом участке Транссиба, что позволит сократить интервал попутного следования для тяжеловесных поездов и приведет к увеличению пропускной способности участка.

Кроме того, энергообъект даст возможность улучшить и сбалансировать внешнюю систему электроснабжения напряжением 220 киловольт, снизить потери электроэнергии.

Ввод в эксплуатацию тяговой подстанции Сгибеево в дальнейшем позволит реализовать дополнительные возможности для электроснабжения сторонних потребителей Амурской области, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

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Метки: РЖД, ТРАНССИБ
Отрасль: Транспорт Электроэнергетика Строительство 

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