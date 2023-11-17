На Забайкальской железной дороге ввели в эксплуатацию новую тяговую подстанцию Сгибеево. Объект предназначен для энергоснабжения участка магистрали Ерофей Павлович – Уруша, расположенного на главном ходу Транссиба.

В ходе строительства новой подстанции были смонтированы высоковольтные разъединители и выключатели, установлены два силовых трансформатора мощностью по 40 мегавольт-ампер каждый. Также были установлены модули управления подстанцией, в которых размещена система дистанционного мониторинга и диагностики оборудования. Она позволяет контролировать работу подстанции энергодиспетчером удаленно.

Новая тяговая подстанция Сгибеево поможет обеспечить требуемый уровень напряжения в контактной сети на этом участке Транссиба, что позволит сократить интервал попутного следования для тяжеловесных поездов и приведет к увеличению пропускной способности участка.

Кроме того, энергообъект даст возможность улучшить и сбалансировать внешнюю систему электроснабжения напряжением 220 киловольт, снизить потери электроэнергии.

Ввод в эксплуатацию тяговой подстанции Сгибеево в дальнейшем позволит реализовать дополнительные возможности для электроснабжения сторонних потребителей Амурской области, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.