Новое оборудование обеспечит работу системы управления и защиты установок РИТМ-400.

На Машиностроительном заводе (АО «МСЗ», предприятие Топливного дивизиона Росатома) успешно завершены приёмочные испытания стержней компенсирующих групп ядерного реактора для головного сверхмощного атомного ледокола «Россия» по проекту 10510. Продукция успешно поставлена на производство.

В ближайшее время изготовленные партии продукции будут направлены в «ОКБМ Африкантов» (предприятие Машиностроительного дивизиона Росатома) для их монтажа в компенсирующие группы внутреннего блока, после чего внутренний блок со стержнями компенсирующих групп установят в реактор строящегося ледокола «Россия».

Стержень компенсирующей группы – это рабочий орган системы управления и защиты реактора, обеспечивающий управление реактором, маневрирование мощностью и компенсацию изменений реактивности ядерного реактора, связанных с температурным эффектом, эффектом разотравления ксеноном и выгоранием топлива. Ввиду малой эффективности одиночных стержней они объединяются в семь независимых групп, каждая из которых управляется индивидуальным автономным приводом, что обеспечивает надежное глушение реактора при отказе любой из групп, а также возможность продолжения работы на мощности при таких отказах.

Проект 10510 предусматривает строительство ледоколов-лидеров, способных преодолевать льды толщиной четыре метра и прокладывать канал шириной около пятидесяти метров. Он обеспечит круглогодичную проводку крупнотоннажных судов по всей акватории Северного морского пути. Во льдах толщиной до двух метров атомоход обеспечит проводку транспортных судов со скоростью 12 узлов. Головному атомному ледоколу-лидеру присвоено имя «Россия».

Головной атомный ледокол «Россия» проекта 10510 будет работать на двух реакторных установках РИТМ-400. Они в 1,8 раз мощнее, чем реакторы РИТМ-200, созданные для новейших универсальных атомных ледоколов (УАЛ) проекта 22220 (головное судно серии – «Арктика», серийные ледоколы – «Сибирь» и «Урал», строящиеся – «Якутия» и «Чукотка»). В отличие от УАЛ, достаточно маневренных для работы не только на глубокой воде, но и на мелководье, в устьях полярных рек, ледокол «Россия» будет отличаться прежде всего мощностью (на валах) 120 МВт и ледопроходимостью свыше четырех метров.

Строительство головного атомного ледокола «Россия» началось в 2020 году. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2027 год.

Комплексное развитие Арктической зоны РФ является одним из стратегических приоритетов государства. Повышение объема перевозок по СМП имеет первостепенное значение для решения поставленных задач в области транспорта и доставки грузов. Развитие этого логистического коридора обеспечивается за счет налаживания регулярных грузоперевозок, постройки новых атомных ледоколов и модернизации соответствующей инфраструктуры. Предприятия Госкорпорации «Росатом» принимают активное участие в этой работе.

Машиностроительный завод (АО «МСЗ»; г. Электросталь) – один из крупнейших в мире производителей топлива для атомных электростанций. Завод производит ТВС для реакторов ВВЭР-440, ВВЭР-1000, РБМК-1000, БН-600,800, ВК-50, ЭГП-6, порошки и топливные таблетки для поставок иностранным заказчикам. Также выпускает ядерное топливо для исследовательских реакторов. Входит в состав Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом». www.elemash.ru

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ»(Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ.