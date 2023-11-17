Ростехнадзор разрабатывает систему стандартов безопасности оборудования канатных дорог, которая в РФ отсутствует, сообщил заместитель начальника управления государственного строительного надзора Ростехнадзора Николай Шелаков в ходе Всероссийского селектора по подготовке регионов к зимнему туристическому сезону. При этом 70% подвесных пассажирских канатных дорог в России изготовлено иностранными производителями.

"На сегодняшний день в РФ отсутствует система стандартов, устанавливающих требования безопасности к комплектующим канатных дорог. В этой связи в соответствии с поручением правительства РФ ведется разработка системы национальных стандартов, устанавливающих требования безопасности к оборудованию канатных дорог, что позволит установить единообразные требования к канатным дорогам, в том числе, иностранного производства", - сказал он.

По словам Шелакова, в реестрах опасных производственных объектов (ОПО), в том числе на горнолыжных комплексах, зарегистрировано 1 019 канатных дорог: 205 пассажирских (90% из них расположены на горнолыжных комплексах) и 814 буксировочных (также на горнолыжных комплексах).

"Что касается вопросов безопасности, опасения, которые мы видим, они также озвучены. Учитывая, что 70% подвесных [пассажирских] канатных дорог изготовлено иностранными производителями, вызывает опасения вопрос проведения плановых регламентных работ с использованием оригинальных комплектующих, а также вопросы обслуживания и наладки программного обеспечения в условия действующих экономических санкций", - отметил заместитель начальника управления Ростехнадзора.

Канатные дороги, которые относятся к третьему и четвертому классам опасности в 2022-2023 годах не проверяются, согласно постановлению правительства РФ, сказал Шелаков. При этом канатные дороги второго класса опасности (располагаются на особо охраняемых природных территориях), которые находятся в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарской Республики (восемь канатных дорог) и Адлерском районе города Сочи (48 канатных дорог), были проверены в 2022 году, а все нарушения устранены. В 2023 году нарушения по итогам проверок также устраняются в установленный срок.

Новые канатные дороги сейчас строятся на курорте Архыз в Карачаево-Черкесии, две - в Северной Осетии, четыре - в Чечне, две - в Кабардино-Балкарии, подчеркнул представитель Ростехнадзора.