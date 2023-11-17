17 ноября подписаны акты готовности к передаче Системному оператору от компаний Группы ПАО «РусГидро» функций оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных энергосистемах Камчатского края, Магаданской, Сахалинской областей и Чукотского автономного округа.

В заседании комиссии приняли участие заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак, Председатель Правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий, заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро» Сергей Кондратьев, руководители компаний Группы РусГидро и филиалов АО «СО ЕЭС».

«Работа по подготовке к централизации функций оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных энергосистемах Дальнего Востока была проведена в очень сжатые сроки. Полученные комиссией результаты показали, что с этой задачей Системный оператор и РусГидро успешно справились. Важно, что она была решена при сохранении стабильной работы энергетических комплексов изолированных регионов и требуемого уровня надежности энергоснабжения потребителей в течение всего переходного периода», – подчеркнул Евгений Грабчак.

Во всех регионах присутствия Системный оператор работает по единым современным стандартам, руководствуется обязательными, утвержденными на государственном уровне требованиями к поддержанию надежности и развитию энергосистем, применяет опробованные в различных ситуациях и доказавшие свою функциональность технологии и методы управления электроэнергетическим режимом. Централизация функций оперативно-диспетчерского управления – это переход к применению таких требований с учетом особенностей технологически изолированных энергосистем с соответствующими технологическими и экономическими преимуществами и социальными эффектами.

«Расширение зоны диспетчерской ответственности Системного оператора позволит применять в технологически изолированных энергосистемах Дальнего Востока накопленный компанией опыт и компетенции, перейти на принятые в ЕЭС России единые принципы организации работы энергокомплекса, обеспечить экономически и технологически обоснованный подход к их развитию с опорой на инновационные технологии. Учитывая удаленность этих регионов и суровые климатические условия применение в них самых современных технологий управления энергосистемами особенно важно», – заявил Федор Опадчий.

С целью «бесшовной» передачи функций оперативно-диспетчерского управления в рамках подготовительного периода Системным оператором и «РусГидро» реализован совместно разработанный план мероприятий.

«В переходный период мы сформировали структуру управления новыми для нас энергосистемами, достигли договоренностей о структуре оперативно-диспетчерского управления, осуществляемого Системным оператором, и оперативно-технологического управления, осуществляемого подконтрольными ПАО «РусГидро» компаниями. Сформировали необходимую документацию и технологическую инфраструктуру, включая используемые для управления режимами информационно-управляющие системы и программно-аппаратные комплексы», – отметил генеральный директор филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Востока Виталий Сунгуров.

«Одним из ключевых вопросов стало создание и организация работы обособленных подразделений Системного оператора в Магадане, Южно-Сахалинске и Петропавловске-Камчатском. При этом первостепенное значение было уделено формированию их кадрового состава. В связи с увеличившимся функционалом в два раза был расширен и штат Тихоокеанского РДУ. Конструктивная позиция наших партнеров позволила обеспечить «плавный» переход сотрудников подконтрольных ПАО «РусГидро» обществ в Системный оператор. Реализована программа повышения квалификации диспетчерского персонала с учетом специфики изолированно работающих энергосистем и требований Системного оператора», – рассказал директор Филиала АО «СО ЕЭС» Тихоокеанское РДУ Вадим Нуриахметов.

Проведенная комиссией проверка продемонстрировала успешное выполнение всех запланированных мероприятий.

В период работы комиссии были проведены три контрольных общесистемных противоаварийных тренировки с участием диспетчерского персонала Системного оператора и оперативного персонала энергокомпаний Группы РусГидро. Слаженные действия персонала подтвердили готовность Тихоокеанского РДУ к осуществлению функций оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных энергосистемах Дальневосточного федерального округа.

1 декабря Тихоокеанское РДУ, в настоящее время выполняющее функции информационного ведения в технологически изолированных территориальных энергосистемах ДФО, приступит к выполнению функций диспетчерского ведения.

С 28 декабря будет осуществлен прием функций диспетчерского управления и ведения. А с 1 января 2024 года в соответствии с графиком Тихоокеанское РДУ в полном объеме примет функции оперативно-диспетчерского управления энергосистемами Камчатского края, Чукотского автономного округа, Магаданской и Сахалинской областей.

Таким образом, операционная зона Тихоокеанского РДУ станет одной из крупнейших в Системном операторе. Она охватит шесть субъектов РФ, а совокупная установленная мощность энергосистем в ее составе увеличится более чем в два раза с 2144,5 до 5337,3 МВт, равно как и общее количество объектов диспетчеризации – с 2240 до 4106.

«Уверен, что совместная работа и профессионализм работников Системного оператора и РусГидро, современная технологическая база и накопленный опыт обеспечат эффективное управление технологически изолированными территориальными энергосистемами, а также их перспективное развитие в соответствии с социально-экономическими потребностями регионов», - прокомментировал заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро» Сергей Кондратьев.

Принятие Системным оператором с 1 января 2024 года функций оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных энергосистемах Сахалинской, Магаданской областей, Камчатского края, Чукотского автономного округа и Норильско-Таймырской энергосистеме Красноярского края предусмотрено принятыми в июне 2022 года изменениями в Федеральный закон «Об электроэнергетике».