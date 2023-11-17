Новизна метода заключается в исключении из производственного процесса автогидроподъемника с изолированным звеном (АГПИ).

Замена опор и ее элементов методом РПН с помощью этой спецтехники входит в число видов работ, освоенных всеми филиалами компании.

В настоящее время, численность персонала АО «Сетевая компания» занимающегося эксплуатацией распределительных сетей и обученного технологии работ под напряжением ежегодно растет, в частности, по АЭС составляет более 95%. Неуклонно растет и количество работ, выполняемых без снятия напряжения, особенно на электроустановках 6(10) кВ. На имеющиеся в филиале подъемники с изолированным звеном составлен плотный график их использования в районах электрических сетей. Однако увеличение парка новой техники для РПН в условиях санкционного давления практически невозможно.

Поэтому инициативной командой из сотрудников АЭС, обученных в области РПН было разработано и успешно реализовано уникальное техническое решение, позволяющее производить замену опоры и любого из ее элементов без применения АГПИ.

Кропотливая работа по реализации задуманного в связке с техническим руководством филиала продолжалась более полутора лет: неоднократное опробование новой технологии в условиях полигона, затем – в полевых условиях на отключенных электроустановках. При выявлении малейших замечаний в процессе опытного апробирования вносились изменения в оснастку и технологическую последовательность выполнения операций.

Итогом длительной подготовительной работы стала замена опоры на действующей воздушной линии ВЛ 6кВ, выполненная «рпнщиками» Альметьевского района электрических сетей с применением двух подъемников без изолированного звена, крана-манипулятора и спецтехники для замены опоры классическим способом. Весь процесс занял не более двух часов, что сопоставимо с временем при замене опоры с применением АГПИ.

В условиях дефицита на внутреннем рынке дорогостоящей техники с изолированными элементами данный метод может быть широко растиражирован не только в филиалах АО «Сетевая компания», но и в российских регионах.

«Руководители должны быть уверены в дальнейшей востребованности на рабочих местах технологии РПН, - отмечает заместитель главного инженера АЭС Ильмир Латипов, поясняя, что тиражирование предлагаемой татарстанскими специалистами методики позволит сразу же внедрить этот вид работы без снятия напряжения. «А через некоторое время вопрос приобретения АГПИ будет приоритетной задачей для развития РПН на данных предприятиях», - уверен он.

Как и в том, что благодаря новой методике в «Сетевой компании» дан старт разработке и освоению технологий новых видов работ в этом направлении РПН.