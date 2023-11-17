17 ноября 2023 года в НИУ «МЭИ» прошли круглые столы, посвященные подготовке специалистов в области промышленной и городской энергетики. Мероприятия посвящены 70-летию Института энергоэффективности и водородных технологий (ИЭВТ) НИУ «МЭИ».

В рамках круглого стола «Теплоэнергетика промышленных комплексов и городских агломераций: новые приоритеты и особенности» состоялась дискуссия профильных энергетических кафедр и факультетов ведущих технических университетов страны. Участники обсудили ключевые компетенции теплоэнергетиков ближайшего будущего и методы их успешного освоения, актуальные тенденции и проблемы развития промышленного энергетического комплекса и теплоэнергетического хозяйства городов.

«Сегодня мы сталкиваемся с рядом вызовов и проблем в области энергетики, таких как увеличение потребления энергии, нехватка ресурсов, угрозы для окружающей среды и изменения климата. Решение данных проблем требует наличия квалифицированных специалистов, способных разрабатывать и внедрять новые энергетические технологии, повышать энергоэффективность и использовать возобновляемые источники энергии. В НИУ «МЭИ» подготовка специалистов в области промышленной энергетики является приоритетным направлением, и мы стремимся готовить высококвалифицированных профессионалов, способных преодолевать вызовы энергетической сферы и вносить вклад в развитие нашей страны», – прокомментировал директор ИЭВТ НИУ «МЭИ» Иван Щербатов.

На круглом столе «Приоритеты подготовки специалистов в области промышленной и городской энергетики, успешного взаимодействия НИУ «МЭИ» с работодателями, коррекции программ подготовки специалистов» представители ведущих энергетических компаний обсудили вопросы энергобезопасности, гибридных энерготехнологий, энергетических симбиозов и устойчивого развития.