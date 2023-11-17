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В Ясненском округе Оренбуржья за 433,3 млн отремонтируют дорогу

17 ноября 2023, 14:15 193 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

В Ясненском городском округе Оренбургской области капитально отремонтируют 7 километров автомобильной дороги «Орск – Домбаровский – Светлый», сообщает RosTender.info.

Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области определит подрядчика по итогам конкурса. Прием заявок на участие открыт до 4 декабря. С победителем заключат государственный контракт на 433,3 млн рублей из федерального бюджета.

Работы начнутся в мае 2024 года и завершатся к концу декабря. Планируется отремонтировать земляное полотно, пересечения и примыкания, восстановить остановочный павильон. Барьерное ограждение заменят, установят дорожные знаки. Также нанесут разметку.

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Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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