В Ясненском округе Оренбуржья за 433,3 млн отремонтируют дорогу

В Ясненском городском округе Оренбургской области капитально отремонтируют 7 километров автомобильной дороги «Орск – Домбаровский – Светлый», сообщает RosTender.info.

Главное управление дорожного хозяйства Оренбургской области определит подрядчика по итогам конкурса. Прием заявок на участие открыт до 4 декабря. С победителем заключат государственный контракт на 433,3 млн рублей из федерального бюджета.

Работы начнутся в мае 2024 года и завершатся к концу декабря. Планируется отремонтировать земляное полотно, пересечения и примыкания, восстановить остановочный павильон. Барьерное ограждение заменят, установят дорожные знаки. Также нанесут разметку.