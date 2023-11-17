Заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности и торговли Денис Мантуров провёл встречу с Министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александром Куренковым и Министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иреком Файзуллиным.

«На системной основе проводится работа по импортозамещению противопожарного оборудования для ликвидации пожаров, в том числе на промышленных объектах. Так, в рамках механизма субсидирования проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ уже был поддержан ряд проектов, в том числе по технологиям и оборудованию для пожаротушения морских нефтегазовых сооружений. До конца этого года планируется поддержать проект, направленный на производство интеллектуальных систем противопожарной защиты с применением безлюдных технологий на базе роботизированных установок пожаротушения», – отметил в ходе встречи Денис Мантуров.

Глава Минстроя Ирек Файзуллин подчеркнул, что при решении вопросов обеспечения безопасности объектов капитального строительства, в том числе и пожарной, необходимо учитывать отраслевые особенности, сложившиеся порядки и механизмы работы.

«Безопасность, в том числе и пожарная, должна быть безусловно обеспечена. Это главная цель нормативного и технического регулирования и в целом функционирования государства во многих сферах жизни граждан. Но здесь важно не навредить. Любые решения в этой части должны быть тщательно проработаны с учётом мнений профильных экспертов и общества. Отдельно отмечу, что действующие государственные механизмы – экспертиза проектной документации и государственный строительный надзор – в полной мере обеспечивают безопасность зданий и сооружений на всех этапах строительства», – сказал Ирек Файзуллин.

Говоря о строительстве зданий пожарных депо в строящихся районах населённых пунктов, Александр Куренков отметил важность данной работы в рамках комплексного развития застраиваемых территорий. Соответствующую норму планируется внести в качестве поправки ко второму чтению законопроекта о комплексном развитии территорий в Государственной Думе, которая поддерживает социальную обоснованность указанного вопроса.

Также в ходе встречи с главой МЧС России затронуты вопросы дальнейшего совершенствования законодательства в области деятельности федерального государственного пожарного надзора.

«Чрезвычайно важно усилить профилактическую работу на объектах капитального строительства с привлечением в качестве помощников и консультантов узкопрофильных специалистов по пожарной безопасности. Специалисты будут готовить рекомендации, содержащие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, для органов государственного строительного надзора и собственника или застройщика объекта капитального строительства. При этом административная нагрузка на строительную отрасль не изменится», – подчеркнул Александр Куренков.

Отмечено, что такой подход будет способствовать исключению технических ошибок, приводящих к возникновению пожаров на вновь построенных (реконструированных) объектах, и снижению тяжких последствий от пожаров. В сложившейся ситуации ранее ведомство поддержало соответствующие законодательные инициативы депутатов Государственной Думы, подготовленные в рамках проекта федерального закона №518816-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования деятельности федерального государственного пожарного надзора». Документ поможет урегулировать вопрос привлечения представителей органов государственного пожарного надзора в качестве специалистов (экспертов) по вопросам пожарной безопасности при осуществлении государственного строительного надзора.