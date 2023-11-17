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"ЭМ-КАБЕЛЬ" – опорный работодатель для студентов "СЭМК"

17 ноября 2023, 16:45 362 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: ООО ЭМ-КАБЕЛЬ
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Сегодня мы более подробно познакомим вас с «молодым кабельщиком» – Абрамовой Анастасией, контролером ОТКиЛ. Анастасия работает на ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» с июля 2023 года. Сейчас она заканчивает 4 курс «Саранского электромеханического колледжа» и, после завершения учебы, намерена продолжить работу на заводе.

Особенно хочется отметить академические успехи Анастасии: за отличную успеваемость, участие в олимпиадах и активную внеучебную жизнь она получает президентскую стипендию! Также она, как и все «молодые кабельщики», получает поддержку от руководства предприятия в виде дополнительной стипендии и бесплатного питания.

Анастасия активно влилась в работу. Благодаря отличным техническим знаниям и грамотному наставнику – контролеру ОТКиЛ Ирине Батиной, – она быстро освоилась и самостоятельно работает в цехе N 8.

Спасибо «Саранскому электромеханическому колледжу» за грамотных, активных и амбициозных молодых специалистов!

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Метки: ЭМ-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
EMKL
6.82

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