Вся информация на сайте предназначена только для специалистов кабельной отрасли, энергетики и электротехники.
+
 

"Росэлектроника" разработала носимые тест-боксы для трансформаторных подстанций

17 ноября 2023, 11:14 328 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Росэлектроника
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: «Росэлектроника»

Фото: «Росэлектроника»

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал носимые измерители параметров трансформаторов, заменяющие собой передвижные лаборатории. Оборудование выполняет весь необходимый цикл испытаний и может использоваться для контроля параметров подстанций, в том числе при низких температурах и в труднодоступных районах.

Измерители серии «Коэффицент-50» разработаны входящим в «Росэлектронику» НИИ электронно-механических приборов. Они предназначены для использования на трансформаторных подстанциях и обеспечивают выполнение измерений параметров одно- и трехфазных трансформаторов силой тока до 50 А и напряжением до 500 В.

Прибор может записать в свою внутреннюю память до 700 результатов, а встроенное программное обеспечение позволяет подключить измеритель к любому компьютеру или ноутбуку и выгрузить данные в формате таблицы. Компактные габариты позволяют использовать аппаратуру на отдаленных объектах, расположенных в труднодоступных районах.

«Использование носимых устройств контроля позволяет заменить передвижные измерительные лаборатории, а для проведения замеров достаточно всего одного специалиста. Это крайне важно, когда речь идет о предприятиях ТЭК, обладающих энергоемким производством, но часто расположенных далеко от наземной транспортной инфраструктуры. Сейчас НИИЭМП завершает подготовку к серийному производству, и уже в первом квартале 2024 года мы будем готовы к началу поставок», - отметил генеральный директор НИИЭМП Вячеслав Зуев.

Обсудить на форуме
Метки: РАЗРАБОТКИ, ИННОВАЦИИ, РОСЭЛЕКТРОНИКА, РОСТЕХ, НИИЭМП
Отрасль: Электротехника 

Мы запустили подписку RusCable Плюс!

Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!

Оформить подписку за 45р/день

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Эта новость часть сюжета Арктика
Другие новости сюжета:
17.11.2023
"Алабуга" ведет переговоры о размещении производства ветрогенераторов
17.11.2023
"Россети Кубань" увеличила мощность подстанции в Кавказском районе
17.11.2023
"Россети Кубань" построила энергетическую инфраструктуру для этнокластера "Даховская поляна" в Адыгее
17.11.2023
Солнечный парк в Амурской области начнут строить в 2024 году
17.11.2023
АО "РЭС" завершает технологическое присоединение к электрическим сетям новой инфекционной больницы в поселке Садовый
Другие новости рубрики Инновации
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир
+