Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал носимые измерители параметров трансформаторов, заменяющие собой передвижные лаборатории. Оборудование выполняет весь необходимый цикл испытаний и может использоваться для контроля параметров подстанций, в том числе при низких температурах и в труднодоступных районах.

Измерители серии «Коэффицент-50» разработаны входящим в «Росэлектронику» НИИ электронно-механических приборов. Они предназначены для использования на трансформаторных подстанциях и обеспечивают выполнение измерений параметров одно- и трехфазных трансформаторов силой тока до 50 А и напряжением до 500 В.

Прибор может записать в свою внутреннюю память до 700 результатов, а встроенное программное обеспечение позволяет подключить измеритель к любому компьютеру или ноутбуку и выгрузить данные в формате таблицы. Компактные габариты позволяют использовать аппаратуру на отдаленных объектах, расположенных в труднодоступных районах.