Для электроснабжения нового туристско-рекреационного кластера «Даховская поляна» компания «Россети Кубань» возвела в предгорной части Майкопского района Республики Адыгея воздушную линию электропередачи 10 кВ протяженностью четыре км. Ее подключили к подстанции 35 кВ «Даховская», где энергетики смонтировали дополнительную ячейку в комплектном распределительном устройстве 10 кВ. Мощность присоединения составила 4 МВт.

Многофункциональный комплекс «Даховская поляна», который призван стать визитной карточкой Адыгеи, создается в живописном урочище Дегуако в окрестностях станицы Даховская. На территории парка, площадь которого составит порядка 200 гектаров, разместятся этнический аул со стилизованными подворьями, ярмарочные ряды, ремесленные мастерские, кафе с национальной кухней и другие объекты.