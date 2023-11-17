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"Россети Кубань" построила энергетическую инфраструктуру для этнокластера "Даховская поляна" в Адыгее

17 ноября 2023, 12:30 310 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Кубань
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Для электроснабжения нового туристско-рекреационного кластера «Даховская поляна» компания «Россети Кубань» возвела в предгорной части Майкопского района Республики Адыгея воздушную линию электропередачи 10 кВ протяженностью четыре км. Ее подключили к подстанции 35 кВ «Даховская», где энергетики смонтировали дополнительную ячейку в комплектном распределительном устройстве 10 кВ. Мощность присоединения составила 4 МВт.

Многофункциональный комплекс «Даховская поляна», который призван стать визитной карточкой Адыгеи, создается в живописном урочище Дегуако в окрестностях станицы Даховская. На территории парка, площадь которого составит порядка 200 гектаров, разместятся этнический аул со стилизованными подворьями, ярмарочные ряды, ремесленные мастерские, кафе с национальной кухней и другие объекты.

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Метки: РОССЕТИ КУБАНЬ, АДЫГЕЯ, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Отрасль: Электроэнергетика 

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