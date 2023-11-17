Энергетики Армавирского филиала компании «Россети Кубань» заменили силовой трансформатор на подстанции 110 кВ «КПТФ» в Кавказском районе Краснодарского края. Новый трансформатор мощностью 16 МВА установили вместо прежнего, увеличив мощность питающего центра в 1,5 раза.

Подстанция 110 кВ «КПТФ» обеспечивает электроэнергией жителей станицы Кавказская, микрорайона Совхоз Виктория города Кропоткина, а также больницу, школу, детские сады и объекты водо- и теплоснабжения. Благодаря проведенным работам повысится надежность и качество электроснабжения более восьми тыс. потребителей.

Также в станице Кавказской строятся новые социально значимые объекты. По национальному проекту «Здравоохранение» в настоящее время возводится детская поликлиника на 250 посещений в смену. Новую поликлинику запитают от независимых источников питания, в том числе от подстанции «КПТФ». Для подключения нового медучреждения энергетики в настоящее время строят две воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ.

Армавирский филиал «Россети Кубань» обеспечивает электрической энергией пять административных районов Краснодарского края: Кавказский, Гулькевичский, Новокубанский, Успенский и Отрадненский, а также пригородные территории Армавира. Общая протяженность линий электропередачи составляет почти 10 тыс. км. Основное оборудование включает в себя 73 питающих центра напряжением 35-110 кВ, более 2 600 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов 10/0,4 кВ.