За девять месяцев текущего года «Россети Ленэнерго» подключили к электрическим сетям компании 3 695 объектов малого и среднего предпринимательства на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Общая присоединенная мощность составила 73,6 МВт. Из них 45,5 МВт выделено для подключения 3 047 объектов в Санкт-Петербурге и 28,1 МВт – для 648 субъектов МСП в Ленинградской области.
«Россети Ленэнерго» выполняют все обязательства по договорам технологического присоединения. Подать заявку на присоединение к сетям энергокомпании можно не выходя из дома: на онлайн-ресурсе «Портал-ТП.рф», через Личный кабинет клиента на сайте компании, а также с помощью мобильного приложения «Россети» и «Клиент Ленэнерго».
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