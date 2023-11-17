Специалисты «Россети Московский регион» обеспечили электроснабжение предприятия в городском округе Домодедово по производству алюминиевых конструкций, используемых на строительных объектах на территории Москвы, Московской области и в центральных регионах России.

Для выдачи 600 кВт мощности, необходимой для производства полного цикла, энергетики выполнили строительство трансформаторной подстанции 630 кВА и 160 м кабельной линии 10 кВ.

Компания «ВИСТА» на рынке более 20 лет. В сферу ее услуг входит как производство, так и проектирование, монтаж алюминиевых светопрозрачных конструкций и навесных вентилируемых фасадов, что обеспечивает решение практически любых строительных задач.