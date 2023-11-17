Заместитель министра энергетики России Евгений Грабчак и заместитель Генерального директора – главный инженер РусГидро Сергей Кондратьев в рамках рабочей поездки в ДФО проинспектировали ход строительства Артемовской ТЭЦ-2 и модернизации Владивостокской ТЭЦ-2 в Приморском крае, а также строительство Хабаровской ТЭЦ-4 в Хабаровском крае. Работы на энергообъектах ведутся в соответствии с плановыми графиками.

Проект модернизации Владивостокской ТЭЦ-2 предусматривает замену трех наиболее изношенных турбоагрегатов на современное и более мощное оборудование. Вместо шести паровых котлов устанавливаются три новых, повышенной паропроизводительности. Кроме того, заменяется большой объем электротехнического и вспомогательного оборудования, а также часть строительных конструкций. После завершения всех работ, намеченного на 2027 год, электрическая мощность станции возрастет на 77 МВт, тепловая мощность – на 64 Гкал/ч.

На сегодняшний день близятся к завершению работы по первой очереди реконструкции, включающей монтаж нового турбоагрегата и котлоагрегата №1. Основное оборудование российского производства поставлено на площадку, работы по его монтажу и наладке находятся в финальной стадии. После ввода в работу турбоагрегата и котлоагрегата в реконструкцию с заменой основного оборудования будет выведен турбоагрегат №2.

Проект строительства Артемовской ТЭЦ-2 предусматривает возведение новой тепловой электростанции электрической мощностью 440 МВт и тепловой мощностью 452 Гкал/ч. Она заменит ветерана дальневосточной энергетики – Артемовскую ТЭЦ, введенную в эксплуатацию еще в 1936 году и достигшую высокой степени износа. В отличие от действующей угольной станции, Артемовская ТЭЦ-2 будет работать на природном газе, что благоприятно скажется на экологическом состоянии региона. Новая электростанция будет использовать наиболее современную и экономичную парогазовую технологию и отечественное оборудование. Первый энергоблок новой станции планируется ввести в эксплуатацию в 2026 году.

Старт основному этапу строительства Артемовской ТЭЦ-2 был дан в сентябре 2023 года. На сегодняшний день ведутся работы по сооружению фундаментов главного корпуса и административно-бытового корпуса станции, прокладке коммуникаций.

Строительство Хабаровской ТЭЦ-4 ведется для замещения изношенной Хабаровской ТЭЦ-1 – одного из ключевых источников электроэнергии и тепла для крупнейшего города Дальнего Востока. Новая электростанция электрической мощностью 410 МВт и тепловой мощностью 1368 Гкал/ч будет построена по парогазовой технологии. В качестве топлива будет использоваться природный газ. В настоящее время развернуты строительно-монтажные работы, заказано и находится в стадии изготовления основное оборудование (паротурбинные и газотурбинные установки, котлы-утилизаторы и водогрейные котлы). Ввод Хабаровской ТЭЦ-4 в эксплуатацию намечен на 2027 год.