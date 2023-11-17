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Утвержден План мероприятий по реализации Стратегии развития металлургической промышленности

17 ноября 2023, 17:45 372 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Минпромторг России
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Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров утвердил План мероприятий («дорожную карту») по реализации Стратегии развития металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года.

План мероприятий был сформирован с учетом в том числе предложений от отрасли. Документ содержит конкретные меры со сроком исполнения, которые необходимо реализовать для достижения целей и задач Стратегии развития металлургии, а также с указанием ответственных органов государственной власти и организаций.

Каждое конкретное мероприятие Плана привязано к соответствующему разделу Стратегии – например, это меры, направленные на сырьевую обеспеченность, развитие транспортной и энергетической инфраструктуры или же оптимизация налоговой нагрузки на отрасль и другие виды мероприятий. Среди утвержденных – конкретные изменения в нормативно-правовые акты, технические стандарты, разработка новых технологий, импортозамещение определенных видов оборудования.

Реализация указанных мероприятий позволит достичь показателей, предусмотренных паспортом Стратегии, в том числе по глубокой переработке металла на территории России и по увеличению внутреннего потребления.

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Метки: МИНПРОМТОРГ
Отрасль: Металлургия 

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