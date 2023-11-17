Особенности применения законодательства и анализ практик в части технологического присоединения к электрическим сетям станут ключевой темой практического онлайн-семинара, который организует Российское энергетическое агентство Минэнерго России 5-6 декабря текущего года.

В рамках семинара будут рассмотрены вопросы по оценке состояния доступности инфраструктуры в стране и перспективные направления развития законодательства в сфере технологического присоединения к электрическим сетям. Участники смогут ознакомиться с особенностями технологического присоединения отдельных категорий заявителей, анализом текущих результатов обеспечения практической реализации законодательства в области технологического присоединения на основе лучших практик, а также особенностями антимонопольного контроля при осуществлении техприсоединения.

Мероприятие, рассчитанное на сотрудников электросетевых компаний, смежных организаций, компаний ТЭК, представителей органов власти, будет проходить на платформе TrueConf. Приобретение дополнительного программного обеспечения не требуется – слушателям будет выслана ссылка на онлайн-семинар и подробная инструкция по подключению.

«РЭА Минэнерго России регулярно проводит семинары по различным вопросам правоприменительной практики в ТЭК. Мы видим, что тема технологического присоединения к электросетям крайне актуальна для региональных специалистов, непосредственно работающих с населением и организациями. Много вопросов возникает также у представителей компаний, впервые сталкивающихся с этим процессом. Лекторы семинара подробно разъяснят все особенности практического применения тех или иных нормативных правовых актов, делая акцент на последних изменениях законодательной базы», – отметила руководитель Департамента научной и образовательной деятельности РЭА Минэнерго России Татьяна Еферина.

По окончании семинара выдается сертификат РЭА Минэнерго России, высылаются методические материалы и видеозапись мероприятия.

Заявки принимаются на электронную почту: Kremnev@rosenergo.gov.ru.

Контактное лицо: Кремнев Сергей Владимирович, телефон 8 (495) 789-92-92 (доб. 23-25, 22-55).