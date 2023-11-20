Системный оператор провел экскурсию для коллег из ПАО «Россети» на диспетчерский щит и в пункт тренажерной подготовки персонала ОДУ Центра.

С ознакомительным визитом Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Центра» (ОДУ Центра) посетили руководители и специалисты Филиала ПАО «Россети» МЭС Центра и Центров управления сетями (ЦУС) Предприятий магистральных электрических сетей (ПМЭС) Центра. Экскурсию для гостей провели начальник Службы подготовки персонала Владимир Терзе, заместители начальника Оперативно-диспетчерской службы Сергей Макашутин и Алексей Макаров, а также диспетчеры дежурной смены.

Представители ОДУ Центра рассказали коллегам об основных задачах, которые решают руководители и специалисты этого филиала Системного оператора в процессе управления электроэнергетическими режимами на территории 19 субъектов РФ. В ходе экскурсии гости узнали о системе обучения и подготовки диспетчерского персонала, современных технологиях оперативно-диспетчерского управления и ключевых ИТ-решениях, которые использует Системный оператор.

Отвечая на вопросы представителей электросетевой компании, Владимир Терзе подробно остановился на том, какие технические средства используются при подготовке диспетчерского персонала, в том числе для проведения противоаварийных тренировок. Кроме того, гости получили представление о процессе организации и проведения Всероссийских соревнований профессионального мастерства диспетчеров Системного оператора – важнейшей составляющей системы подготовки персонала АО «СО ЕЭС».

В завершение встречи заместитель главного инженера – главный диспетчер Филиала ПАО «Россети» МЭС Центра Евгений Непомнящий поблагодарил коллег из ОДУ Центра за радушный прием и выразил надежду на дальнейшее эффективное взаимодействие.