На четвертом заседании межгосударственной рабочей группы по разработке проекта Технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «О безопасности строительных материалов и изделий» (проект Технического регламента) рассмотрена доработанная по итогам публичного обсуждения и конференции в Минске редакция документа. Было принято решение отработать в ближайшее время разногласия по неурегулированным вопросам и направить проект Технического регламента в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) для проведения процедуры оценки регулирующего воздействия (ОРВ). Мероприятие прошло под председательством заместителя Министра строительства и ЖКХ РФ Сергея Музыченко и с участием представителей Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Армения, Республики Казахстан и Кыргызской Республики.

«Членами межгосударственной рабочей группы проделана масштабная совместная работа по подготовке проекта Технического регламента. Во время публичного обсуждения документа получено 468 замечаний и предложений от 21 организации стран-участниц Союза. В соответствии с регламентом подготовлена сводка отзывов, одобренная на конференции в Минске. Учитывая высокую степень вовлеченности всех участников процесса и их конструктивную позицию, уверен в дальнейшей положительной динамике нашей работы», - подчеркнул Сергей Музыченко.

Главными вопросами обсуждения на межгосударственной рабочей группы стали дополнительные схемы оценки соответствия, заложенные в проект Технического регламента, порядок подтверждения пригодности строительных материалов и изделий, перечень показателей допустимых предельных концентраций вредных и радиоактивных веществ к строительным материалам и изделиям, а также существенные характеристики соответствующей продукции.

«Доработка проекта Технического регламента велась в плотном контакте с членами межгосударственной рабочей группы и Евразийской экономической комиссией. Уточнены перечни стандартов, входящих в доказательную базу к проекту технического регламента, а также проведен анализ существенных характеристик строительных материалов и изделий. В настоящее время организована работа по сопоставительному анализу межгосударственных и национальных стандартов. Кроме того, до конца года запланировано проведения ряда рабочих совещаний с представителями стран-участников Союза для урегулирования возникающих вопросов по проекту Технического регламента», - рассказал советник директора по техническому регулированию ФАУ «ФЦС» Сергей Хвоинский.

После прохождения процедуры ОРВ проект Технического регламента и комплект документов к нему также в рамках регламентных процедур будут направлены в правительства стран-участников Союза для дальнейшего проведения согласительных совещаний и рабочих встреч с руководством и представителями национальных стройкомплексов.

Разработка и принятие Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности строительных и изделий» направлена на установление обязательных требований к строительным материалам и изделиям, выпускаемым в обращение на таможенной территории ЕАЭС, а также правил их оценки соответствия. Это позволит снизить технические барьеры в торговле и обеспечить свободное перемещение качественных и безопасных строительных материалов и изделий по территориям пяти стран, ограждая рынки каждой из них от проникновения фальсификата.

Напомним, что разработка проекта Технического регламента ведётся Минстроем России с 2022 года в соответствии с решением Совета ЕЭК ФАУ «ФЦС» определён основной организацией, ответственной за процесс подготовки проекта Технического регламента и комплекта документов к нему.