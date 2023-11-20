RusCable Insider #338
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Победили представители компаний «Россети Тюмень», «Россети Московский регион» и «Россети Урал».
Чемпионат Хайтек состоялся в Екатеринбурге. «Россети» провели соревнования по четырем отраслевым компетенциям: «Обслуживание и ремонт оборудования РЗА», «Интеллектуальные системы учета электроэнергии», «Эксплуатация кабельных линий электропередачи» и «Оперативное обслуживание подстанций в электрических сетях». За звание лучших боролись около 30 сотрудников компании, которые победили в предварительных этапах корпоративных соревнований Группы, а также специалисты других промышленных и энергетических предприятий.
Всего в 35 компетенциях Хайтека выступили около 1 тыс. конкурсантов и экспертов из российских компаний, представители 10 стран ЕАЭС, БРИКС и АСЕАН.
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