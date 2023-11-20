Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко принял участие открытии Дня Иркутской области в рамках Международной выставки-форума «Россия».

В своем приветственном слове губернатор региона Игорь Кобзев отметил, что благодаря поддержке Президента Российской Федерации Владимира Путина в Иркутской области идет успешная реализация 12 национальных проектов. В результате в регионе построено и отремонтировано более 700 объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Среди них ― 20 школ, 25 детских садов, девять спортивных объектов, более ста объектов здравоохранения, более 400 новых дорог и мостов.

«Регион не стоит на месте, он постоянно развивается. В области реализуются масштабные и амбициозные промышленные и социальные проекты. Проекты, которые позволяют создавать высокооплачиваемые рабочие места и условия для комфортной жизни людей», ― отметил Игорь Кобзев.

В числе масштабных объектов, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», ― реконструкция моста через реку Куту в городе Усть-Кут. Сооружение расположено на автомобильной дороге Усть-Кут – Омолой. В 2013 году мост был разрушен ледоходом, для того, чтобы попасть с одного берега на другой, жителям приходилось ездить в объезд. Строительно-монтажные мероприятия на объекте стартовали в декабре 2021 года, мостостроители трудились практически круглогодично. Сейчас основной объем работ завершен, объект готовят к сдаче в эксплуатацию.

Также в этом году выполнен капитальный ремонт моста через реку Ишин-Гол, который находится в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области. Сооружение расположено на 86 км межмуниципальной автомобильной дороги Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово. По нему следует транспорт, который едет в Ольхонский район, в район Малого моря озера Байкал, на остров Ольхон, а также на север Иркутской области ― в Жигаловский, Казачинско-Ленский и другие районы.

Сооружение было закрыто с 2020 года, водители пользовались временным объездом, из-за этого приходилось съезжать с региональной дороги. В процессе капитального ремонта мост фактически возвели заново, объект принят в эксплуатацию.

Еще один значимый объект ― 10-километровый участок трассы Иркутск – Листвянка (42 по 52 км). Это одна из самых туристически нагруженных дорог Иркутской области и самый короткий путь до берега озера Байкал. Благодаря реализации национального проекта здесь отремонтировали дорожное покрытие, 4 мостовых перехода, восстановили искусственное освещение.

«Регион реализует мероприятия национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территориях Иркутской, Ангарской и Братской агломераций, работы ведутся на региональной и местной сети дорог. В этом году ремонт проходил более чем на 100 объектах общей протяженностью свыше 300 км. На эти цели из федерального бюджета выделено свыше 3,5 млрд рублей», ― сообщил Игорь Костюченко.

Познакомиться с другими достижениями региона, узнать много интересной информации о нем можно на стенде Иркутской области на ВДНХ.

Напомним, Дни регионов на Международной выставке-форуме «Россия» проходят с 9 ноября и продлятся до 14 января 2024 года. Каждый субъект готовит свою образовательную, культурную и деловую программы.