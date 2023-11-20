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"Россети Северный Кавказ" оперативно отреагировали на обращение сельских жителей в Чеченской Республике

20 ноября 2023, 17:30 448 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Северный Кавказ
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Специалисты управляемого «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» завершили реконструкцию воздушной линии электропередачи (ЛЭП) 0,4 кВ в хуторе Харьковский Шелковского района.

Бригады энергетиков заменили на ЛЭП 160 метров ветхого провода на самонесущий изолированный (СИП). Применяя СИП, специалисты одновременно решают несколько задач: снижают эксплуатационные затраты и риск травматизма среди населения в случае нарушений правил электробезопасности, сокращают объёмы и время аварийно-восстановительных работ.

Кроме того, энергетики установили на участке дополнительную трансформаторную подстанцию мощностью 100 кВА.

Комплекс технических мероприятий позволил повысить качество и надежность электроснабжения порядка 750 местных жителей.

«С просьбой о повышении надежности электроснабжения жители хутора обратились к нам в ходе программы «Особый разговор» на телеканале «Грозный». Технические работы реализованы при содействии Регионального общественного фонда имени Первого Президента, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова под руководством Аймани Несиевны Кадыровой», – рассказал главный инженер АО «Чеченэнерго» Ильяс Цуев.

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Метки: РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, ЧЕЧЕНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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