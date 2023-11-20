Специалисты управляемого «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» завершили реконструкцию воздушной линии электропередачи (ЛЭП) 0,4 кВ в хуторе Харьковский Шелковского района.

Бригады энергетиков заменили на ЛЭП 160 метров ветхого провода на самонесущий изолированный (СИП). Применяя СИП, специалисты одновременно решают несколько задач: снижают эксплуатационные затраты и риск травматизма среди населения в случае нарушений правил электробезопасности, сокращают объёмы и время аварийно-восстановительных работ.

Кроме того, энергетики установили на участке дополнительную трансформаторную подстанцию мощностью 100 кВА.

Комплекс технических мероприятий позволил повысить качество и надежность электроснабжения порядка 750 местных жителей.