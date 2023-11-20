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Специалисты управляемого «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» завершили реконструкцию воздушной линии электропередачи (ЛЭП) 0,4 кВ в хуторе Харьковский Шелковского района.
Бригады энергетиков заменили на ЛЭП 160 метров ветхого провода на самонесущий изолированный (СИП). Применяя СИП, специалисты одновременно решают несколько задач: снижают эксплуатационные затраты и риск травматизма среди населения в случае нарушений правил электробезопасности, сокращают объёмы и время аварийно-восстановительных работ.
Кроме того, энергетики установили на участке дополнительную трансформаторную подстанцию мощностью 100 кВА.
Комплекс технических мероприятий позволил повысить качество и надежность электроснабжения порядка 750 местных жителей.
«С просьбой о повышении надежности электроснабжения жители хутора обратились к нам в ходе программы «Особый разговор» на телеканале «Грозный». Технические работы реализованы при содействии Регионального общественного фонда имени Первого Президента, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова под руководством Аймани Несиевны Кадыровой», – рассказал главный инженер АО «Чеченэнерго» Ильяс Цуев.
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