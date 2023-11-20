Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» доставили в Цахурскую долину более 155 новых опор для проведения ремонта линии электропередачи (ЛЭП).

Воздушная линия 10 кВ от подстанции 35/10 кВ «Лучек» обеспечивает электроэнергией около 10 населенных пунктов Рутульского района республики, где в общей сложности проживают порядка 3,5 тысячи человек.



ЛЭП протяженностью 80 км проходит по труднодоступной горной местности. Энергообъект был построен в 1960-е годы с применением вертолета. Старые деревянные опоры обветшали. Подъезд к трассе линии электропередачи из-за сложного горного рельефа затруднен, а местами – невозможен, поэтому в непогоду, когда происходили технологические нарушения на энергообъекте, жители сел в Цахурской долине испытывали значительные неудобства в ожидании восстановления электроснабжения.



В селах Цахур и Согют с радостью встретили известие о начале реконструкции линии электропередачи. Жители предложили энергетикам свою помощь и приняли активное участие в выгрузке новых деревянных опор.



Завершение работ по замене опор ЛЭП запланировано до конца текущего года. После этого надежность электроснабжения потребителей населенных пунктов в живописной Цахурской долине возрастет.