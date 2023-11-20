Специалисты «Россети Сибирь» продолжают восстанавливать пострадавшие от штормового ветра сети. Ураган в Красноярском крае утих только к шести утра 20 ноября. Серьезно задел юго-восточные территории края.



Сложная обстановка сейчас сохраняется в Сухобузимском, Саянском, Ирбейском районах. Некоторые линии протяженностью 40-60 километров, идут по лесам и болотам, сложно найти места повреждений. Например, в Саянском районе в деревне Калиновка попала под отключение одна из таких линий – 10 кВ протяженностью 50 км. Оперативный персонал проводит поэтапный осмотр линий: выявляет поврежденные участки и приступает к их восстановлению. При этом одновременно продолжаются осмотры следующих энергообъектов.



Также нарушения электроснабжения есть в Емельяновском районе (в населенных пунктах Покровка, Медведа, Борлак и Тыжневка). Все заявки жителей в работе, бригады восстановят поврежденные ураганом сети в течение дня.



Масштабные ремонты идут во всех районах края. Для питания котельных, насосных станций, водозаборов и прочих социально важных объектов подключено 5 резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ). Всего по краю в восстановительных работах задействовано 115 бригад «Красноярскэнерго»: 279 человек и 123 единицы техники.



Дополнительно на помощь красноярским энергетикам направлено более 30 самых опытных сотрудников из соседних регионов: Тувы, Бурятии, Хакасии, персонал Красноярского предприятия магистральных электрических сетей и подрядных организаций. Одну из бригад сразу перебросят на юго-восточную зону территорий, где помощь коллег особенно нужна. Работы будут вестись до полного восстановления электроснабжения потребителей.