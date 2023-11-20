В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду специалисты «Россети Юг» провели 45 пробных плавок гололёда на воздушных линиях (ВЛ) электропередачи. Оборудование, используемое в схемах плавки гололёда, технически исправно и готово к работе в неблагоприятных погодных условиях.

Пробные плавки гололёда осуществлялись на проводах и грозотросах ВЛ напряжением 110 кВ. Основные работы проводились на территориях Волгоградской и Ростовской областей. Здесь энергетики выполнили 22 и 18 пробных плавок соответственно. Еще пять пробных плавок проведено в Калмыкии.

Южные регионы подвержены частым переходам температуры через ноль градусов при высокой влажности и осадках. В таких условиях на проводах ВЛ быстро образуется ледяная корка, которая существенно увеличивает их вес, приводит к обрывам и, следовательно, нарушениям электроснабжения потребителей. Плавка гололёда является действенным способом борьбы с налипанием снега и льда. Намеренно создаваемые токи большой величины способствуют нагреву проводов, в результате чего налипший снег и образовавшийся лед тают и опадают. Новое поколение систем мониторинга воздушных линий электропередачи, учитывая данные о температуре провода, окружающего воздуха, силы ветра и других факторов, заблаговременно прогнозирует гололедообразование и позволяет своевременно задействовать схемы плавки гололеда, контролировать и корректировать их параметры. Так, для контроля за образованием гололедо-изморозевых отложений в филиалах «Россети Юг» функционируют 129 постов наблюдения и 109 систем раннего обнаружения гололеда.