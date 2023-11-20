Филиал ПАО «Россети» – МЭС Юга завершил модернизацию систем плавки гололеда на подстанциях 220 кВ «Литейная» и 500 кВ «Волга», участвующих в выдаче мощности Волжской ГЭС. Проект позволил повысить надежность электроснабжения инфраструктуры РЖД, Камышинского литейно-ферросплавного завода, машиностроительного предприятия «Баррикады» и тд.

Зима в регионе характеризуется неустойчивой погодой: оттепели чередуются с морозами, высокая влажность и резкие колебания температуры воздуха приводят к образованию гололеда. В результате возникают риски обрывов и схлестывания проводов, разрушения арматуры, изоляции и опор линий электропередачи.

Для предотвращения нештатных ситуаций применяются специальные системы. Они создают на ЛЭП токи большой величины, запуск которых нагревает провода и плавит лед. На подстанциях 220 кВ «Литейная» и 500 кВ «Волга» смонтированы современные выпрямительные установки и шкафы релейной защиты. Оборудование российского производства управляется дистанционно и позволяет оперативно регулировать ток при плавке. Срок эксплуатации новых систем составляет 25 лет.

Аналогичные решения внедрены на всех магистральных энергообъектах юга России, подверженных гололедным нагрузкам. Энергетики на систематической основе модернизируют устройства плавки гололеда, а также каждый год реализуют пробные плавки для проверки исправности систем. Для этого в цепях линий электропередачи на несколько минут создаются токи большой величины. Своевременное проведение таких мероприятий исключает риски аварийных обрывов проводов под тяжестью льда и обеспечивает стабильное электроснабжение потребителей.