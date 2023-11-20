RusCable Insider #338
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В селе Дирин Чурапчинского района энергетики Чурапчинского РЭС Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) завершили масштабные работы по капитальному ремонту воздушных линий 0,4 кВ.
За 2022-2023 годы установлено 527 опор с железобетонными приставками на 16 воздушных линиях, идущих от комплектных трансформаторных подстанций «Колхозная», «Школа», «Подвал», «Маарыкчаан», «Лесхоз», «АЗС», «Бойня», «Молодежная», «Магазин». Произведен монтаж самонесущего изолированного провода СИП общей протяженностью 24,226 км.
«Такой значительный объем работ проведен в плановом порядке в рамках ремонтной программы. Повышение надежности электроснабжения села Дирин, которое является крупным населенным пунктом района, было одной из важных задач, стоящих перед Чурапчинским РЭС», - комментирует главный инженер предприятия Дмитрий Карсанаев.
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