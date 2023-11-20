В селе Дирин Чурапчинского района энергетики Чурапчинского РЭС Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) завершили масштабные работы по капитальному ремонту воздушных линий 0,4 кВ.

За 2022-2023 годы установлено 527 опор с железобетонными приставками на 16 воздушных линиях, идущих от комплектных трансформаторных подстанций «Колхозная», «Школа», «Подвал», «Маарыкчаан», «Лесхоз», «АЗС», «Бойня», «Молодежная», «Магазин». Произведен монтаж самонесущего изолированного провода СИП общей протяженностью 24,226 км.