Энергетики подключили к сетям зарядную станцию в Мытищах

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Специалисты «Мособлэнерго» подключили к сетям зарядную станцию для электротранспорта в г.о. Мытищи на Волковском шоссе.
В рамках работ по технологическому присоединению объекта скоростной зарядки мощностью 150 кВт энергетики завершили в ноябре строительство ЛЭП. Работники компании проложили 40 м кабеля и построили ВЛ-0,4 кВ протяженностью 300 м от трансформаторной подстанции ТП-641, от которой осуществляется электроснабжение данной ЭЗС.
«Мособлэнерго» подключает к электрическим сетям энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Технологическое подключение к сетям компании выполняется при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя. Заявки на присоединение к электрическим сетям можно подать онлайн через Портал потребителя moetp.ru.
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