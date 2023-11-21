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Энергетики подключили к сетям зарядную станцию в Мытищах

21 ноября 2023, 16:45 471 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Министерство энергетики Московской области
Авторы и источники / Правообладателям

Специалисты «Мособлэнерго» подключили к сетям зарядную станцию для электротранспорта в г.о. Мытищи на Волковском шоссе.

В рамках работ по технологическому присоединению объекта скоростной зарядки мощностью 150 кВт энергетики завершили в ноябре строительство ЛЭП. Работники компании проложили 40 м кабеля и построили ВЛ-0,4 кВ протяженностью 300 м от трансформаторной подстанции ТП-641, от которой осуществляется электроснабжение данной ЭЗС.

«Мособлэнерго» подключает к электрическим сетям энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Технологическое подключение к сетям компании выполняется при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя. Заявки на присоединение к электрическим сетям можно подать онлайн через Портал потребителя moetp.ru.

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Метки: ЭЗС, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, МОСОБЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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