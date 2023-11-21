Специалисты «Мособлэнерго» построили ЛЭП для присоединения к сетям новых потребителей в п. Нахабино г.о. Красногорск. Кабельная линия 6 кВ протяженностью 200 м проложена в ноябре текущего года на ул. Горем-28.

Новая КЛ отходит от подстанции ТП-451 с трансформатором 160 кВА, которая также была построена в 2023 году для обеспечения электроснабжения данных объектов коммерческой недвижимости. Все работы по технологическому присоединению со стороны компании завершены в срок и электрообъекты уже введены в работу. Выданная мощность потребителям составила 150 кВт.

В рамках своей деятельности «Мособлэнерго» подключает к электрическим сетям энергопринимающие устройства юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Технологическое присоединение выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании moetp.ru.