Инвестиции в развитие территории близ аэропорта Новокузнецка оцениваются в 46 млрд рублей, сообщается в презентации главы аэропорта Кирилла Ермакова, продемонстрированной на конференции "Развитие производительных сил Кузбасса" во вторник.

"Разработали мастер-план аэропортовой территории. Вокруг аэропорта будет возводиться по сути мини-город, где будут (...) складские помещения, торговые площади, супермаркеты, дилерские центры. Аэропорт — это будет не только аэропорт, а некая агломерация. В рамках этого (проекта — ИФ) мы сейчас вместе с властями Новокузнецка утверждаем новый градостроительный план", — сказал Ермаков.

По его словам, к аэропорту планируется подвести ж/д ветку и наладить как грузовое, так и пассажирское сообщение, в том числе для туристов горнолыжного курорта Шерегеш. Согласно презентации, площадь аэропортовой территории — около 400 га. Как уточнил Ермаков журналистам после выступления, сейчас аэропорт совместно с администрацией Новокузнецка ищут инвесторов.

"На гостиницу практически нашли инвестора, на складские помещения сейчас ведём переговоры активно с Ozon и Wildberries", — сказал он.

Как сообщалось, в мае 2022 года мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов сказал, что "решается вопрос о передаче (Новокузнецку — ИФ) части земель Прокопьевского района, прилегающих к новокузнецкому аэропорту". Мэр сообщил тогда о планах подготовки совместно с компанией мастер-плана, "чтобы развивать новый район города".

"В этом новом районе города будет экспоцентр, гостиницы, ТЦ, фитнес-центр, большой симпозиумный зал для переговоров, для больших мероприятий. Это, конечно, и жилье для сервис-команд, которые там работают, например гостиница для пилотов", — заявил Кузнецов, добавив, что в этом районе также рассматривается возможность строительства жилья.