Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» завершили реконструкцию воздушной линии электропередачи 35 кВ Кашпир-1,2 в Сызранском районе Самарской области. Общая сумма капитальных вложений составила 92,5 млн рублей.

ВЛ 35 кВ Кашпир-1,2 проходит вдоль реки Кашпировка. Из-за проседания и сползания грунта на склоне реки возникла угроза физического разрушения линии и обесточивания потребителей. Энергетики провели инженерно-геологическое и геодезическое обследования трассы, по результатам которых было принято решение о реконструкции участка воздушной линии.

В рамках работ было установлено семь анкерных металлических опор на буронабивных фундаментах, длина вертикальных свай составила 14 метров. Закрепление фундаментов от сползания грунта выполнено методом буроинъекционных анкеров «Атлант» – это совмещение операции бурения скважины и установки анкера. Винтовая поверхность трубчатых тяг обеспечивает надежную прочность контакта анкера с цементной оболочкой его корневой части. Длина фундамента составила 18 метров. На вновь установленные опоры смонтировано около 6,8 км провода.

Строительство объекта велось опережающими темпами, чтобы закончить реконструкцию до наступления отопительного сезона. В результате энергетикам удалось ввести объект в работу на два месяца раньше запланированного срока.